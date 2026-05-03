天降石塊…高雄文化中心工程防護有缺口 遊客驚恐：變危樓

高雄市文化中心正進行耐震補強工程，民眾發現天花板有石塊掉落，雖鋪設安全網卻未能完全阻擋宛如危樓，施工區也未設明確警戒，連假期間人潮進出頻繁，若遭掉落物擊中，後果不堪設想。

高雄市文化局表示，文化中心正進行結構補強，屋頂及柱體都會同步檢修，目前文化中心屋頂設防護網，主要預防可能掉落的小碎石，相關安全措施有經過專業評估。但為進一步加強防護，已請施工廠商密集檢視相關區域，部分接近柱體但無安全網設施的區域將視情況設安全阻隔，維護民眾安全。

高雄市文化中心從一九八一年啟用至今已四十四年，市府向中央爭取經費修繕並補強結構，去年八月獲文化部核定補助，今年三月起動工。適逢勞動節連假，文化中心仍有不少遊客進出，但有人發現靠近廣州一街的建築結構掉落小石塊「卻沒人管」。

遊客拍下建築結構影像，指上方雖罩著安全網，仍有小石塊漏網掉落，當時有許多遊客來來往往，令人看得捏一把冷汗，直呼「文化中心是危樓」。

陳姓遊客將影像上傳網路，認為主管機關起碼要先以警戒線圈圍，但反映後卻都沒處理，除提醒遊客小心注意，也質疑管理單位，難道要等石塊掉下來壓死人才處理？