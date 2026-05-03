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屏東黑鮪魚文化觀光季登場 首場音樂會吸引萬人

中央社／ 記者黃郁菁屏東縣2日電

屏東年度觀光盛事屏東黑鮪魚文化觀光季正式登場，首場海洋音樂會由歌手孫淑媚戴愛玲等人輪番上陣，今晚在東港吸引逾萬人到場。縣府預告，7月前還有一系列精采活動。

屏東黑鮪魚文化觀光季首場海洋音樂會今晚登場，歌手孫淑媚、戴愛玲、洪暐哲、郭嘉誼及樂團草屯囝仔輪番上陣，展現超高人氣與歌唱實力，屏東縣長周春米到場同樂。

周春米表示，今年「第一鮪」由琉球籍漁船「富漁慶2號」船長洪福家奪得，並由「佳珍海產餐廳」及「澎坊股份有限公司」共同標得。該尾黑鮪魚重達190公斤，以每公斤新台幣1萬600元創下歷史新高單價，總價突破201萬元，展現屏東黑鮪魚頂級價值與市場競爭力，因此頒發匾額祝賀，也感謝在地企業以實際行動支持漁民。

周春米說，自捕獲「第一鮪」至今，本季累計捕獲超過233尾黑鮪魚，顯示漁獲穩定且品質優異。屏東黑鮪魚文化觀光季邁入第26年，縣府持續以創新思維整合農漁產業、生態保育與觀光資源。今年活動將一路延續至7月5日，從音樂演出、市集體驗到在地辦桌，內容豐富多元、亮點不斷，歡迎民眾一起到國境之南感受海洋魅力。

屏東縣政府傳播暨國際事務處透過新聞稿表示，今年以「大鮪匠魂」為主題，邀請在地設計師操刀，將東港三寶「黑鮪魚、櫻花蝦、油魚子」，結合漁夫、魚販與廚師3種職人角色，轉化為活潑鮮明角色形象，展現濃厚在地文化底蘊與創意能量。

新聞稿說明，今年同時推出「東港三寶鑰匙圈」消費兌換活動，透過設計加值與消費誘因，帶動人潮與買氣。在旅遊推廣上，也結合高鐵假期推出多元行程方案。

傳播處提及，後續活動同樣精彩可期，包括5月9日琉球鄉「琉住你音樂會」、6月6日「美食推廣宴」、6月13至14日「大鮪市集」，及6月27日壓軸登場「經典之夜」，串聯音樂、美食與觀光體驗。

文化 東港 音樂會 戴愛玲 孫淑媚 周春米

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