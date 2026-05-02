屏東精品咖啡豆評鑑 望香咖啡六連霸獲特選獎

屏東精品咖啡豆評鑑今天在屏東原百貨登場，今年共32件咖啡豆參賽，特選獎由望香咖啡莊園六連霸獲獎。現場同步辦理媒合會讓買家競標，最高價拍出1公斤新台幣6000元。

屏東縣政府今天在屏東原百貨街區辦理「2026屏東精品咖啡豆評鑑頒獎典禮暨媒合會」，共32件來自屏東各鄉鎮產區咖啡豆參賽，由專業評審團進行評選，選出特選獎、精選獎及優選獎等優質咖啡莊園。

今年最大獎特選獎得主望香咖啡莊園，不僅包辦水洗組與其他處理組特選獎，更是六連霸獲獎。得主卓永昌接受媒體聯訪表示，他的咖啡園在瑪家鄉瑪家村、海拔900至1200公尺區域。他兼職種咖啡，平時有賴父親協助除草等農務，咖啡豆則在網站及家人經營的咖啡廳販售，從生產到銷售全家總動員。

卓永昌說，得獎咖啡豆有柑橘、水蜜桃與梔子花等優雅風味。他也分享得獎咖啡種植3心法，首先要選好喝品種，目前他以藝伎咖啡豆為主；其次是海拔高，越高風味越豐富；接著是採後處理法要精緻，咖啡豆特地運至恆春半島日曬，自然乾燥。

屏東縣長周春米表示，屏東非常幸運有原鄉職人咖啡，原鄉山區種植可追溯至日治時期，包含霧台鄉、泰武鄉等地皆具歷史。她平時也會與北部友人分享咖啡豆，獲讚風味別具特色。這份獨特來自族人用心栽培，以溫暖感情種植而成。

現場除頒獎典禮外，同步辦理精品咖啡豆媒合會，透過試飲、採購及競標機制，促進咖啡莊園與買家、民眾面對面交流，拓展銷售通路，提升在地咖啡產業價值。今年咖啡豆最高競標價拍出好價，達到1公斤6000元。

原住民族委員會表示，評鑑由中央原民會補助辦理。屏東原住民族部落為台灣咖啡重要產區，精品咖啡產業近年在品質提升與國際認證方面成果斐然。本次評鑑採用TCAGs分級系統，選拔出特選獎等優質豆，不僅強化產品公信力，也有助於提升市場競爭力。期許屏東咖啡能從產地穩步走向國際市場，讓精品咖啡產業在原鄉部落生根茁壯。