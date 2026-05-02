遊客搶拍…金門迎城隍暖身登場 後浦四境藝陣大遊行震撼踩街
迎接年度宗教盛事「浯島迎城隍」，金城鎮公所今日下午提前舉辦「2026地方特色藝陣大遊行」，集結後浦四境藝陣隊伍自總兵署前廣場盛大踩街，沿途繞行各大宮廟，鼓聲震天、陣勢磅礡，不僅吸引大批鄉親駐足觀賞，也碰上大陸五一連假旅遊人潮，不少陸客循著鑼鼓聲湧入後浦老街，讓街區熱鬧如同提前過節。
活動在今日下午4時30分正式展開，遊行隊伍自總兵署鳴鑼出發，依序行經貞節牌坊、模範街、民族路、東門代天府、水門睢陽府、南門天后宮、禹帝廟、浯島城隍廟、西門外武廟，最後抵達北門北鎮廟，沿線設有多處定點展演，讓民眾近距離欣賞各式藝陣演出，整個後浦街區瀰漫濃厚節慶氛圍。
金城鎮長李誠智表示，這場藝陣大遊行是今年迎城隍最主要的首波活動，適逢大陸五一勞動節連假，也吸引不少觀光客到金門旅遊，因此特別安排在此時舉辦，希望透過藝陣踩街，展現金門深厚的宗教文化底蘊與藝陣特色，讓遊客感受不一樣的地方宗教活動。
他指出，今年更特別邀請正義國小跳鼓陣及中正國小鼓吹隊加入演出，希望藉由學校參與，讓孩子們不只是走出校園，更能透過親身表演認識在地文化。他說，文化傳承需要一代接著一代延續，透過孩子的參與，才能讓這些無形文化資產持續保存下去，也鼓勵更多學校特色陣頭未來加入公所藝陣活動。
副縣長李文良則表示，文化不能只是「孤芳自賞」，也不能關起門來自己欣賞，而是要透過各種方式展現出來，讓更多人看見金門珍貴的文化資產。他特別感謝金城鎮公所、浯島城隍廟及所有參與陣頭共同努力，把迎城隍文化以多元形式呈現，讓來到金門的旅客及在地年輕世代，都能重新感受地方文化之美。
他強調，迎城隍已成為金門重要的「公共財」，縣府也將全力支持，無論是觀光處或文化局，都會持續投入資源，讓城隍文化祭越辦越好，並藉此帶動地方觀光發展，讓更多人透過宗教文化認識金門。
此次四境藝陣陣容堅強、項目多元。西門境出動大鼓吹、七爺八爺、蜈蚣座、公揹婆、太子轎前鼓、跑旱船、北管、蓮花大鼓陣及正義國小跳鼓陣；南門境則有布馬陣、弄獅、媽祖會涼傘鼓、腰鼓陣與招財進寶；東門境帶來公揹婆、十音、跳鼓陣、中正國小鼓吹隊及三太子藝陣；北門境則由舞獅、十二婆姐、范謝小將軍、官將首、文武轎壓軸登場，氣勢莊嚴。
此外，現場還邀請傀儡戲劇團及天震堂戰鼓進行定點演出，傳統藝陣結合多元展演形式，讓活動層次更加豐富，也讓遊客能一次感受金門最具代表性的民俗文化魅力。
來自廈門的陳姓遊客表示，原本只是趁五一假期到金門自由行，沒想到剛好遇上迎城隍活動，「整條街都是鼓聲和人潮，真的非常震撼，感覺像在看大型民俗嘉年華，跟一般旅遊很不一樣。」他說，尤其看到小朋友也加入跳鼓陣演出，覺得這樣的文化傳承很有意義。
金城鎮公所表示，透過在地藝陣與國小社團攜手參與，不僅讓傳統文化更貼近生活，也讓下一代在參與中學習與認同在地文化。誠摯邀請全國民眾踴躍參與2026迎城隍觀光文化季，一同走進後浦，感受傳統信仰與藝陣文化交織的震撼與感動。
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