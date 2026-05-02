屏東潮州也有摸乳巷 鎮公所幫老宅會診保存歷史、發展觀光

屏東縣潮州鎮建基老街是潮州發展的起點，老街裡也有一條摸乳巷，為保存老街歷史並發展觀光，鎮公所找到老屋修復專業團隊深入老街老宅，為老建築會診，希望以更科學、永續的方法保留老街歷史溫度，為老屋找出路。

鎮公所邀請老屋修復專業團隊「雄本老屋」的謝佩娟及多名建築師，走入建基老街與摸乳巷裡斑駁老宅的內部，老宅歷史已超過50年，希望透過專業角度為老建築會診，找出維護方案並保留歷史。

鎮公所主秘王建元表示，建基老街過去是潮州最重要商業聚落，承載豐厚的人文底蘊；近年來雖逐漸沒落，但公所及在地居民都希望復振老街榮景。因團隊有許多老屋活化的經驗，鎮公所希望在專家協助下，幫屋主找出最好解方。

他說，老屋不是發展的阻礙，而是潮州最珍貴的靈魂。每座老宅都是潮州歷史的一部分，守護它們就是守護潮州的根。私有老屋的維護並不容易，公所才會媒合專家團隊，希望能成為老屋屋主的堅強後盾。

王建元說，老街活化後不僅能提升觀光品質，更能帶動整個城鎮的美學升級，建基老街與鹿港老街一樣都有摸乳巷，鹿港能藉此打造觀光亮點，值得潮州學習。且現在必須用心守護，下一代才能在老街裡繼續讀到這座城鎮的故事。

屏東縣潮州鎮公所找到老屋修復專業團隊深入建基老街老宅，希望以更科學、永續的方法保留老街歷史。圖／鎮公所提供