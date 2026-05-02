線上買金門好物就能抽機票 金門雲端購物節滿500元就可抽獎

2026金門購物嘉年華從5月1日至6月30日登場，縣府產業發展處率先推出為期1個月的「雲端購物節」暖身活動，自5月1日至5月31日串聯「金門優選」蝦皮及Pinkoi兩大線上通路，民眾不必親自飛到金門，也能透過網購把金門特色商品帶回家，還有機會抽中金門來回機票及多項在地好禮。

產業發展處表示，今年購物嘉年華以「買翻金門島，一路抽好禮」為主軸，規劃分為「雲端購物節暖身預熱」及「主檔期購物節正式活動」兩大階段，透過線上與線下整合行銷，帶動整體商圈消費動能，也希望讓更多外地民眾認識金門品牌與特色商品。

首波登場的「雲端購物節」主打線上消費抽獎，活動期間，民眾只要至「金門優選」蝦皮或Pinkoi活動專區選購金門在地商品，單筆消費滿500元即可獲得1次抽獎機會，滿1000元可獲得2次抽獎機會，依此類推。

完成消費後，民眾只需依活動官網說明登錄消費資料，經主辦單位核對符合資格後，即可取得抽獎資格，獎項包括金門來回機票及多項金門商家特色商品，藉此吸引更多消費者參與。

產發處指出，金門擁有豐富多元的地方特色商品，從高粱酒相關伴手禮、在地農特產品，到文創選品及特色食品，都展現濃厚的地方文化與生活風格。透過此次雲端購物節，希望讓無法親自到金門旅遊的消費者，也能透過電商平台支持在地品牌，進一步提升商品能見度與銷售機會。

此外，主檔期活動將自5月30日至6月30日接續登場，串聯金門在地優惠商家、青創店家、青創市集，以及五鄉鎮AR互動任務與週週抽獎活動，擴大整體購物嘉年華效益，進一步活絡地方商圈。

產發處表示，雲端購物節不僅是正式活動前的暖身，也希望透過既有電商平台資源，協助金門在地品牌增加曝光。民眾可先在線上認識金門好物，後續再於主檔期實地走訪金門商家，深入感受金門的地方魅力與人情味。

「2026金門購物嘉年華－雲端購物節」已正式開跑，相關活動詳情、參與方式及抽獎資訊，可至活動官網查詢。縣府也邀請全台民眾把握活動期間，線上選購金門特色商品，一起支持在地品牌。