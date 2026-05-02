快訊

貢寮龍洞攀岩場意外…女礬岩墜10米崖搶救不治 檢警釐清死因

要有母愛？卓榮泰致詞狂提南丁格爾 受獎護理師當場嗆這句

配偶欄還是粿粿！范姜彥豐挨告露面冷嗆：他們沒招了

聽新聞
0:00 / 0:00

線上買金門好物就能抽機票 金門雲端購物節滿500元就可抽獎

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府產業發展處推出為期1個月的「雲端購物節」活動，自5月1日至5月31日串聯「金門優選」蝦皮及Pinkoi兩大線上通路，民眾不必親自飛到金門，也能透過網購把金門特色商品帶回家。本報資料照片
金門縣府產業發展處推出為期1個月的「雲端購物節」活動，自5月1日至5月31日串聯「金門優選」蝦皮及Pinkoi兩大線上通路，民眾不必親自飛到金門，也能透過網購把金門特色商品帶回家。本報資料照片

2026金門購物嘉年華從5月1日至6月30日登場，縣府產業發展處率先推出為期1個月的「雲端購物節」暖身活動，自5月1日至5月31日串聯「金門優選」蝦皮及Pinkoi兩大線上通路，民眾不必親自飛到金門，也能透過網購把金門特色商品帶回家，還有機會抽中金門來回機票及多項在地好禮。

產業發展處表示，今年購物嘉年華以「買翻金門島，一路抽好禮」為主軸，規劃分為「雲端購物節暖身預熱」及「主檔期購物節正式活動」兩大階段，透過線上與線下整合行銷，帶動整體商圈消費動能，也希望讓更多外地民眾認識金門品牌與特色商品。

首波登場的「雲端購物節」主打線上消費抽獎，活動期間，民眾只要至「金門優選」蝦皮或Pinkoi活動專區選購金門在地商品，單筆消費滿500元即可獲得1次抽獎機會，滿1000元可獲得2次抽獎機會，依此類推。

完成消費後，民眾只需依活動官網說明登錄消費資料，經主辦單位核對符合資格後，即可取得抽獎資格，獎項包括金門來回機票及多項金門商家特色商品，藉此吸引更多消費者參與。

產發處指出，金門擁有豐富多元的地方特色商品，從高粱酒相關伴手禮、在地農特產品，到文創選品及特色食品，都展現濃厚的地方文化與生活風格。透過此次雲端購物節，希望讓無法親自到金門旅遊的消費者，也能透過電商平台支持在地品牌，進一步提升商品能見度與銷售機會。

此外，主檔期活動將自5月30日至6月30日接續登場，串聯金門在地優惠商家、青創店家、青創市集，以及五鄉鎮AR互動任務與週週抽獎活動，擴大整體購物嘉年華效益，進一步活絡地方商圈。

產發處表示，雲端購物節不僅是正式活動前的暖身，也希望透過既有電商平台資源，協助金門在地品牌增加曝光。民眾可先在線上認識金門好物，後續再於主檔期實地走訪金門商家，深入感受金門的地方魅力與人情味。

「2026金門購物嘉年華－雲端購物節」已正式開跑，相關活動詳情、參與方式及抽獎資訊，可至活動官網查詢。縣府也邀請全台民眾把握活動期間，線上選購金門特色商品，一起支持在地品牌。

2026金門購物嘉年華從5月1日至6月30日登場，縣府產業發展處率先推出為期1個月的「雲端購物節」暖身活動，自5月1日至5月31日串聯「金門優選」蝦皮及Pinkoi兩大線上通路，民眾不必親自飛到金門，也能透過網購把金門特色商品帶回家，還有機會抽中在地好禮。記者蔡家蓁／翻攝
2026金門購物嘉年華從5月1日至6月30日登場，縣府產業發展處率先推出為期1個月的「雲端購物節」暖身活動，自5月1日至5月31日串聯「金門優選」蝦皮及Pinkoi兩大線上通路，民眾不必親自飛到金門，也能透過網購把金門特色商品帶回家，還有機會抽中在地好禮。記者蔡家蓁／翻攝

金門 機票

延伸閱讀

金門迎城隍 特色藝陣遊行5/2提前登場拚連假觀光

金門浴佛法會暖登場！陳福海：兩岸更需要智慧 盼年年辦法會祈福

竹縣長盃龍舟賽6月19日登場 即日起報名完賽拿2000

水獺保育台日韓學者24日交流 提供金門縣府相關規劃

相關新聞

線上買金門好物就能抽機票 金門雲端購物節滿500元就可抽獎

2026金門購物嘉年華從5月1日至6月30日登場，縣府產業發展處率先推出為期1個月的「雲端購物節」暖身活動，自5月1日至5月31日串聯「金門優選」蝦皮及Pinkoi兩大線上通路，民眾不必親自飛到金門，

金門浴佛法會暖登場！陳福海：兩岸更需要智慧 盼年年辦法會祈福

為慶祝佛誕節與母親節，金門縣金湖鎮公所今天上午在新市里籃球場舉辦「浴佛孝親報恩祈福園遊勝會」，結合浴佛祈福、文藝表演與親子園遊活動，吸引近千名鄉親扶老攜幼到場參與，在莊嚴祥和的氛圍中，共同祈願地方平安

高雄文化中心耐震工程無警戒 遊客直呼危樓

高雄市文化中心正進行耐震補強工程，但假日仍有遊客進出，今天遊客發覺，建築結構掉下石塊卻沒人管，直稱如同「危樓」，要是落石打中遊客，後果不堪設想。

屏東演武場化身天文台帶民眾觀看滿月 星戰盛會也參一腳

屏東縣政府與屏東縣天文協會昨天晚上在屏東演武場舉辦「星際漫步，月球觀測」街頭天文活動，適逢滿月高掛天際，現場除了放置高倍率望遠鏡讓民眾觀看月球，也配合5月4日「國際星戰日（Star Wars Day）

岳母女婿命喪輪下掀行人地獄爭議 高雄市交通局：檢討動線、強化取締

高雄市左營區軍校路昨晚2死車禍，68歲黃姓岳母與43歲張姓女婿行走時遭車輛撞擊命喪輪下，事故引發外界「行人地獄」質疑，行人通行安全備受關注。高市交通局對此回應，將會同警察局、工務局現勘事故路段，檢討行

為找車位錯過看診…高醫病患回流 停車一位難求釀違停亂象

高醫前年退出經營市立大同醫院，上千名醫護與病患回流本院，導致周邊十全商圈停車需求暴增，私人停車場大排長龍，機車甚至兩輛擠一個車格，民眾嘆比汽車更難停。民代要求交通局盤點停車空間，解決行車、停車困境，交

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。