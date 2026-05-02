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金門浴佛法會暖登場！陳福海：兩岸更需要智慧 盼年年辦法會祈福

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣「浴佛孝親報恩祈福園遊勝會」今天上午在新市里籃球場舉辦，會中頒獎表揚模範母親。記者蔡家蓁／攝影
金門縣「浴佛孝親報恩祈福園遊勝會」今天上午在新市里籃球場舉辦，會中頒獎表揚模範母親。記者蔡家蓁／攝影

為慶祝佛誕節與母親節，金門縣金湖鎮公所今天上午在新市里籃球場舉辦「浴佛孝親報恩祈福園遊勝會」，結合浴佛祈福、文藝表演與親子園遊活動，吸引近千名鄉親扶老攜幼到場參與，在莊嚴祥和的氛圍中，共同祈願地方平安繁榮，也向母親表達最深的感恩。

活動由開瑄國小帶來氣勢磅礡的廿四節令鼓揭開序幕，震撼鼓聲響徹全場，也為整場活動注入熱鬧與活力；隨後淨土宗金門念佛會、伶舞者高階班、柏村國小及禪韻舞蹈團輪番登場，展現地方多元文化與藝術風采，讓宗教節慶更添人情味。

現場設置浴佛壇，供民眾灌沐如來，象徵洗滌煩惱、淨化身心，不少長輩虔誠合掌、低頭祝禱，也有父母牽著孩子一同參與，希望把善念與感恩的種子從小扎根。

近30個素食園遊攤位免費供應各式美食，讓親子在共享餐點與互動中感受節慶溫暖。主辦單位也貼心準備康乃馨致贈現場母親，許多子女親手獻花、擁抱母親，讓不少媽媽當場紅了眼眶，場面溫馨感人。

包括中國佛教會理事長心茂法師、台灣佛教總會理事長會常法師、金門縣佛教會理事長性海法師、縣長陳福海、議員洪成發、吳佩雯、金湖鎮長陳文顧及金湖鎮民代表會主席蔡乃靖等人均到場參與開幕及浴佛祈福典禮，場面隆重。

陳福海致詞時以母親節為題分享感受表示，5月是感恩母親的月份，「孝順就是順」，順著媽媽、不讓媽媽擔心，人生很多事情自然就會順利。他說，媽媽就像家裡的一尊菩薩，只要多孝順母親，做什麼都會順；自己能有機會為鄉親服務，最重要的養分，就來自母親一路以來的言教與身教。

他也提到，過去幾年金門已舉辦4次大型法會，自己也因此發下大悲心願，希望不論是人與人之間，或是兩岸之間，都能多一分智慧與慈悲。今年適逢古寧頭戰役77周年，回望戰火歲月，更感念和平可貴，也感謝佛教界長年透過法會為這片土地祈福，盼未來年年都能持續舉辦，讓金門更加平安祥和。

活動中也表揚6位模範母親，包括黃碧英、李麗輝、周愛寶、張彩蓮、吳妙慧及黃麗寶，向長年默默付出、無私奉獻的母親們致上最高敬意。掌聲中，不只是表揚，更是一場最真摯的感恩告白。

金湖鎮長陳文顧表示，佛誕節與母親節同時到來別具意義，透過浴佛祈福活動，不僅表達對佛陀慈悲教化的敬仰，也藉此向母親表達感恩之情，希望引導民眾心存善念、行善積德，讓社會更加祥和安定。

蔡乃靖則說，活動結合宗教信仰與親子同樂，不僅弘揚佛教慈悲精神，也促進地方凝聚力與向心力，未來盼持續透過多元活動，帶動地方正向發展。

金門縣「浴佛孝親報恩祈福園遊勝會」今天頒獎表揚模範母親，貴賓與模範母親合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣「浴佛孝親報恩祈福園遊勝會」今天頒獎表揚模範母親，貴賓與模範母親合影。記者蔡家蓁／攝影

金門縣佛教會今天舉辦「浴佛孝親報恩祈福園遊勝會」，每個攤位都排滿民眾等著領取免費素食。圖／民眾提供
金門縣佛教會今天舉辦「浴佛孝親報恩祈福園遊勝會」，每個攤位都排滿民眾等著領取免費素食。圖／民眾提供

金門縣「浴佛孝親報恩祈福園遊勝會」今天上午登場，民眾排隊浴佛祈福。記者蔡家蓁／攝影
金門縣「浴佛孝親報恩祈福園遊勝會」今天上午登場，民眾排隊浴佛祈福。記者蔡家蓁／攝影

金門縣「浴佛孝親報恩祈福園遊勝會」今天上午登場，金門縣議員洪成發（右）與縣府秘書陳成勇也虔誠的浴佛祈福。記者蔡家蓁／攝影
金門縣「浴佛孝親報恩祈福園遊勝會」今天上午登場，金門縣議員洪成發（右）與縣府秘書陳成勇也虔誠的浴佛祈福。記者蔡家蓁／攝影

金門縣「浴佛孝親報恩祈福園遊勝會」今天上午登場，金門縣長陳福海（右）與中國佛教會理事長心茂法師虔誠的浴佛祈福。記者蔡家蓁／攝影
金門縣「浴佛孝親報恩祈福園遊勝會」今天上午登場，金門縣長陳福海（右）與中國佛教會理事長心茂法師虔誠的浴佛祈福。記者蔡家蓁／攝影

金門縣佛教會今天舉辦「浴佛孝親報恩祈福園遊勝會」，金門福慧寺的師兄、師姐全都到場幫忙。圖／民眾提供
金門縣佛教會今天舉辦「浴佛孝親報恩祈福園遊勝會」，金門福慧寺的師兄、師姐全都到場幫忙。圖／民眾提供

金門 陳福海 兩岸

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