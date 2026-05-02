高雄文化中心耐震工程無警戒 遊客直呼危樓

高雄市文化中心正進行耐震補強工程，但假日仍有遊客進出，今天遊客發覺，建築結構掉下石塊卻沒人管，直稱如同「危樓」，要是落石打中遊客，後果不堪設想。

據了解，高雄市文化中心從1981年啟用至今44年，文化局表示，建築結構沒有立即危險，但仍需要進行耐震補強與相關修繕，市府向中央爭取經費後，已在去年8月獲文化部核定補助，今年3月正式動工。

勞動節連假，高雄市文化中心仍有不少遊客進出，陳姓市民今天上午發覺，文化中心靠廣州一街的建築結構掉下小石塊「卻沒人管」，而且當時還有許多遊客進出，令他看得捏一把冷汗。

遊客拍下文化中心建築結構剝落的影像，雖然建築上方有鋪著安全網，但仍有小石塊漏網掉落，直稱「文化中心是危樓」。陳姓遊客將影像貼網，認為起碼要先以警戒線圍起來，但是反應後，卻都沒處理，要遊客小心。

高雄文化中心建築結構剝落掉石塊，下方還有遊客。圖／擷取自Thrads