屏東演武場化身天文台帶民眾觀看滿月 星戰盛會也參一腳

屏東縣政府與屏東縣天文協會昨天晚上在屏東演武場舉辦「星際漫步，月球觀測」街頭天文活動，適逢滿月高掛天際，現場除了放置高倍率望遠鏡讓民眾觀看月球，也配合5月4日「國際星戰日（Star Wars Day）」舉辦星際盛會，宛如星際場景重現，吸引民眾參與。

昨晚演武場搖身一變成觀星據點，屏東縣天文協會架設多組高倍率天文望遠鏡，由屏東星空大使施世治進行專業導覽，講解滿月特色與月球地形，帶領民眾認識天文。他說，「街頭天文」把觀星帶到民眾身邊，讓天文不再遙遠，成為觸手可及的生活風景。

不少民眾首次透過望遠鏡清晰看見月球，驚呼「原來月亮這麼近」、「第一次看到這麼清楚的月球表面」。有家長表示，平時難得有機會帶孩子接觸天文知識，這樣結合趣味與教育的活動，不僅孩子開心，大人也能重新找回仰望星空的純粹感動。

縣長周春米也披上披風、手持光劍與民眾互動，重現星際場景。她而，5月4日是全球星戰迷的重要節日，這次活動選在星戰日前夕，搭配滿月天象與屏東低光害優勢，將天文觀測帶入城市場域，讓民眾發現星空之美，展現屏東推動夜間觀光與科普教育的成果。

周春米指出，星空旅遊已逐漸發展為觀光新趨勢，屏東有視野遼闊、低光害、無霾害等得天獨厚條件，縣府長期投入天文資源，推動觀星導覽人才培訓，也整理出10大最佳觀星場域，串聯景點打造具特色的星空旅遊品牌。

屏東縣政府與屏東縣天文協會昨天晚上在屏東演武場舉辦「星際漫步，月球觀測」街頭天文活動，配合5月4日「國際星戰日（Star Wars Day）」舉辦星際盛會。圖／縣府提供

屏東縣政府與屏東縣天文協會昨天晚上在屏東演武場舉辦「星際漫步，月球觀測」街頭天文活動，現場放置高倍率望遠鏡讓民眾觀看月球。圖／縣府提供