岳母女婿命喪輪下掀行人地獄爭議 高雄市交通局：檢討動線、強化取締

高雄市左營區軍校路昨晚2死車禍，68歲黃姓岳母與43歲張姓女婿行走時遭車輛撞擊命喪輪下，事故引發外界「行人地獄」質疑，行人通行安全備受關注。高市交通局對此回應，將會同警察局、工務局現勘事故路段，檢討行人空間與照明標線，強化未禮讓與違停取締，改善視距還路於民。

警方初步調查，事故疑與駕駛疲勞駕駛失控有關，事件發生在市區道路，仍讓外界質疑整體交通環境是否對行人不友善。近年來，高雄持續推動人本交通政策，但重大傷亡事故仍不時發生，也讓「行人地獄」的批評聲浪再起。

高市交通局副局長劉建邦說明，對事故深感沉痛與遺憾，並向罹難者家屬致意，他強調，疲勞駕駛的危險性不亞於酒駕，駕駛人若精神不濟應立即休息，切勿勉強上路。

針對外界關注行人安全問題，劉建邦強調，不會把此案視為單一駕駛行為，將會同警察局與工務局前往事故現場聯合會勘，全面檢視該路段行人通行空間、照明設備及標誌標線設置，評估是否有改善必要。

另請警方加強取締未禮讓行人、違規停車影響視距等違規行為，透過執法與工程改善雙軌並進，降低事故風險。

地方居民認為，這起軍校路2死事故，市府應檢討整體道路設計是否長期忽視行人需求，包括人車分流、車速管制等問題，才能擺脫「行人地獄」標籤，讓行人安全上路，避免悲劇重演。