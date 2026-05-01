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LGBT族群消費潛力可觀 亞洲同志運動會掀粉紅經濟浪潮

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
程威銘醫師（左起）及亞洲同志運動聯盟主席祁家威、知名跨性別KOL黃小愛、黑潮視崛主理人朱家樂，今午在高雄參與一場「粉紅經濟」對談。記者王昭月／攝影
程威銘醫師（左起）及亞洲同志運動聯盟主席祁家威、知名跨性別KOL黃小愛、黑潮視崛主理人朱家樂，今午在高雄參與一場「粉紅經濟」對談。記者王昭月／攝影

隨著性別認同日益開放與同婚合法化，「粉紅經濟」逐步從隱性市場崛起，且擴展至娛樂、消費領域，甚至延伸至醫療、內容創作與數位產業。

2026亞洲同志運動會今晚在高雄登場，高雄亞洲同志運動聯盟今午在高雄展覽館舉辦「粉紅經濟X創作自由與內容生態國際交流會」，邀集法律、醫療、內容創作與產業實務等領域代表共同對話，凸顯多元社群在當代經濟與文化中的關鍵影響力。

主辦單位指，粉紅經濟不僅是特定族群的消費力展現，更涉及內容創作、文化表述與產業結構轉型，是不可忽視的趨勢潮流，隨著社會對多元性別的接受度提升，相關市場已由早期商品交易，逐步轉向數位內容與社群影響力。

「社會對性有很多迷思，但卻缺乏討論空間」，黑潮視崛主理人朱安樂說，這場論壇希望透過對話，開啟更多可能性。

亞洲同志運動聯盟主席祁家威指出，粉紅經濟的概念早在1970年代即被提出，當時研究發現，同志族群具備高消費力，「百貨公司有高達七成營收，來自同志族群」。他認為，隨著社會逐步開放，企業與產業也愈加重視此一市場，從娛樂、旅遊到房地產，都可見到相關策略布局。

知名跨性別KOL黃小愛說，隨著思想開放，粉紅經濟接受度也越來越高，她並分享，過去經營性相關內容時曾面臨平台限制，如今逐步摸索出與規範共存的方式。

醫療也是「粉紅經濟」的重要一環，泌尿科醫師程威銘指LGBT族群在性健康、傳染病預防及性功能等面向，確實存在不同於一般族群的需求，臨床上需更細緻溝通，隨著社群媒體影響力擴大，現在也有港、新加坡與馬來西亞的患者來台就醫，「有點像是國際醫療」，顯示粉紅經濟已經跨境服務。

同志 高雄

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