新聞眼／無視醫病交通需求 奢談守護市民

高醫結束大同醫院經營權，醫護及病患回流本院已一年半，周邊十全商圈停車問題雪上加雪，民眾為找車位常錯過看診時間，市府「智慧交通」、「人本城市」等政策訴求，對民眾而言成了空談。

前年底高醫痛失經營十五年的市立大同醫院經營權，引發高醫工會憤慨，曾號召醫護人員到高雄市政府抗爭。市府當時強調，大同醫院經營權雖更迭，但市府守護的是「市民權益」。

然而經營權易主近一年半，部分醫護及病患回流高醫本院，院區周遭停車需求暴增，卻未見有效紓解。

就醫病患不少是高齡者，家屬開車接送比率高，在狹窄十全路與機車流交織，造成周圍交通大打結，急診室外、高醫大門、院內及路外停車場常見汽車大排長龍，連復康巴士也難停，機車族找車位更得靠運氣。

市府常標榜高雄是「宜居城市」，卻看不見醫院周圍交通亂象及民眾就診交通需求，交通配套無長遠規畫，以致「守護市民權益」淪口號。

市府宣稱，需待高醫銀髮醫療大樓興建後，才可提供車位紓緩，但眼前轉進高醫的路口，交通號誌秒數奇短，汽車常卡在路中央，險象環生卻不盡速解決，致民眾的生命安全於何地？