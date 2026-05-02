為找車位錯過看診…高醫病患回流 停車一位難求釀違停亂象

高醫前年退出經營市立大同醫院，上千名醫護與病患回流本院，導致周邊十全商圈停車需求暴增，私人停車場大排長龍，機車甚至兩輛擠一個車格，民眾嘆比汽車更難停。民代要求交通局盤點停車空間，解決行車、停車困境，交通局指高醫正興建銀髮醫療大樓，完工後將提供逾千個汽機車位，有助紓解壅塞。

記者直擊，發現高醫周圍機車格幾乎滿位，私人停車場原規畫三分之二停機車，但考量汽車收費較高，遂調整格位比率，結果造成騎車到高醫就醫、探病的民眾大排長龍，進而衍生巷弄違停亂象。交通大隊在十全一路、自由一路及熱河一街等路段，去年計拖吊違停汽車五六五輛，機車三四一○輛。

一名尤小姐說，每次騎車到高醫回診，找停車位得靠運氣，像買樂透般，中獎機率奇低，到私人停車場又排隊耗時，常等到門診過號來不及看，「就醫停車真難」。

記者也發現，自由路往南打通後，上班醫護及病患、家屬等人、車潮常致交通大打結，但十全路轉自由路進高醫正門的號誌秒數，僅約十秒，讓轉彎車常卡在路中。

議員黃香菽表示，高醫商圈因路外停車格有限，停車位難求是經年累月的問題，她曾提議以附近學校和三民公園規畫停車空間，後因校園安全等考量作罷，但建議交通局應盤點周邊停車空間，並適時調整號誌時相，解決行車和停車困境。

交通局表示，已盡可能規畫路邊停車格位，目前十全商圈約有千格汽車位、機車約一千九百格；高醫銀髮醫療大樓完工後，可提供六○五個汽車格位、一○一一格機車位，「商圈鄰近捷運後驛站，也請民眾多搭市公車及高醫接駁車」。

至於號誌秒數過短問題，交通局指因路幅限制，無法布設左轉專用車道，因此設置早開時相供左轉車通行，未來持續觀察車流進行調整。