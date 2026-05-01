卓揆視察馬祖南竿北海遊憩區 觀光署投入5,040萬改曬無障礙設施

行政院長卓榮泰1日赴連江縣視察「南竿北海坑道遊憩系統無障礙設施進度」時表示，政府將持續完善無障礙環境建設，打造更友善的觀光空間，實現「只要環境無障礙，人人都沒有障礙」目標，讓國家邁向更文明的發展；同時致力保存馬祖戰地文化特色，並在具備實力的基礎上追求長久和平，讓馬祖不再成為戰場。

卓榮泰憶及2003年SARS疫情解封後，曾搭乘郵輪從基隆出發，並行經澎湖至馬祖，實地進入北海坑道，親眼見到坑道內的水域景象與藍眼淚。此次再度到訪，視察北海坑道遊憩系統無障礙設施進度，代表我國正朝向更文明的觀光風景區及更文明的國家方向前進，讓所有旅客不分年齡或行動條件都能前來參觀，實現「只要環境無障礙，人人都沒有障礙」目標。

卓榮泰表示，交通部觀光署馬祖國家風景區管理處與連江縣政府，自2020年至2023年，分六階段推動南竿大漢據點景區改善工程，包括增設無障礙坡道、觀海平臺、改善停車空間，並於坑道內設置AED（自動體外心臟電擊去顫器）及緊急照明設施，提升通用環境、安全性與推展智慧觀光，建構南竿遊客中心、北海坑道及大漢據點之間三點一線的海濱無障礙步道。卓院長強調，國家邁向更文明的發展，正是從小地方逐步落實。

卓榮泰指出，馬祖是我國具備戰地文化特色的風景區，相關歷史記憶與特色應予妥善保存與傳承，絕不能消失。尤其歷史經驗顯示，戰地會造成地方發展停頓，因此政府當前致力推動和平，積極弭平戰爭威脅，而和平靠的是實力，因此政府亦持續強化我防衛韌性。卓院長強調，我們保留戰地文化，但讓它永遠不再成為戰場，這也是賴清德總統的治國理念。

卓榮泰提到，行政院提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，2026至2033年共編列1.25兆元，不僅充實更先進、更精良的設備，強化國家防衛能力，更有助於帶動國防自主產業發展，這正是特別條例與特別預算的重要意義。展望未來，中央將持續與地方攜手合作，共同推動馬祖觀光及相關產業發展，並確保地方長遠的和平與安全，保障人民生活。

馬管處長洪志光現場簡報說明，自接管北海遊憩區（涵蓋北海坑道、大漢據點、南竿遊客中心及官帽山等）以來，20年間已累計投入建設經費約4.25億元建構全齡友善景區。經過多年籌劃，南竿遊客中心在108年度獲選為「國家風景區通用化旅遊景點選拔」績優景點，並於112年完成戶外階梯平台通用化工程，將空間化整為零，轉變為無障礙觀景大平臺。此平臺不僅是夜間欣賞藍眼淚的絕佳位置，更是舉辦微光音樂會、觀光產業市集的核心場域。目前，遊憩區內已建構起連結遊客中心、北海坑道與大漢據點的「三點一線」海濱無障礙步道，讓行動不便的旅客也能現地體驗馬祖壯麗的海岸風情。

馬管處指出，目前正在規劃「南竿北海坑道內部無障礙設施改善工程」，該工程預計投入新臺幣5,040萬元全面改善鋪面、護欄、照明及逃生設施、優化登船與徒步遊覽動線、整建內部設施、導入即時水位監測與預警設備、豐富解說素材，一次性改善坑道安全、導入通用化設施、因應深度旅遊趨勢提升服務品質。

觀光署副署長黃勢芳指出，馬管處在保存軍事文化遺產與觀光發展間努力取得平衡，從遊客的需求出發，規劃設計適宜之軟硬體設施，相信在不久的將來，無論是年紀較大、攜帶嬰幼兒以及行動不便的旅客，政府能提供更友善的無障礙設施，讓旅客一路能夠輕鬆登上南竿北海坑道內的搖櫓船，體驗無動力環保、慢活的特色水域活動，白天欣賞壯闊坑道的奇石之美、夜間感受藍眼淚的夢幻。