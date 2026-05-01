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影／國家級重要民俗迎城隍登場 金門後浦再現廟會盛況

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「2026金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季」今天下午在金城鎮浯島城隍廟前熱鬧登場，與會貴賓共同敲鑼打鼓象徵活動開始。記者蔡家蓁／攝影
「2026金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季」今天下午在金城鎮浯島城隍廟前熱鬧登場，與會貴賓共同敲鑼打鼓象徵活動開始。記者蔡家蓁／攝影

「2026金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季」今天在金城鎮浯島城隍廟前熱鬧登場，由金門縣副縣長李文良、金城鎮長李誠智等人共同敲鑼啟動，宣告年度宗教盛事熱鬧登場。鎮長李誠智表示，今年延續辦理為期近一個月的系列活動，結合傳統與創新，規劃豐富多元的藝陣表演與文化體驗，廣受好評、場場秒殺的親子蜈蚣座嘉年華亦再度登場，為迎城隍慶典揭開精彩序曲，期盼吸引更多遊客走進金門，深入認識後浦獨特的廟會文化。

2026浯島城隍文化觀光季開幕活動，於今天下午2時假金城鎮浯島城隍廟前廣場舉行，在金門縣天震堂鼓聲中揭開序幕。包括李文良、李誠智、金馬聯合服務中心執行長吳增允、金城鎮代會主席郭永隆、浯島城隍廟主委楊耀芸、縣府觀光處長許績鑫、文化局長陳榮昌及各界來賓、地方仕紳、里長與鎮民代表等人共同參與敲鑼儀式，宣告文化觀光季自5月1日起至5月28日盛大展開。

今年適逢浯島城隍遷治346週年，金門縣政府與金城鎮公所持續整合觀光與文化資源，將深具閩南廟慶底蘊的迎城隍活動，打造為橫跨整個五月的文化觀光盛事。透過每週規劃藝陣踩街表演、特色展演及沉浸式體驗活動，讓來訪遊客能全方位感受金門傳統慶典的熱鬧氛圍。而年度重頭戲—農曆四月十二「迎城隍」正日遶境，仍由浯島城隍廟依循古禮辦理，完整呈現傳統閩南宗教儀典風貌。該項慶典並於2013年獲文化部指定為離島地區首項國家級「重要民俗」，深具文化價值與歷史意義。

值得一提的是，今年迎城隍陣頭首次前往金湖鎮新市里踩街繞境，楊耀芸也說，如果其他鄉鎮也希望陣頭過去繞境，明天可提前跟他們商議；此外，今年約有大陸30多家宮廟、1千多人會來參加，台灣也有600多名宮廟信眾，加上在地與散客，可能會有將近2千人共襄盛舉，盛況可期。

李誠智也預告，深受親子族群喜愛的「親子蜈蚣座嘉年華」將於5月23日盛大登場，預計由數十節蜈蚣座串聯組成，由孩童妝扮古裝角色端坐其上，由家長肩扛遶行後浦街區，展現傳統陣頭文化之美，也促進親子互動與文化傳承。活動將於5月4日上午9時開始接受報名，報名網址https://reurl.cc/j66RnD。

此外，系列活動內容精彩豐富，包括地方特色藝陣踩街演出、蜈蚣座體驗活動、主題繪畫比賽、祈福活動及專人導覽後浦小鎮等；亦安排音樂展演活動，透過多元形式展現金門文化底蘊，讓民眾在參與慶典之餘，也能深度體驗在地人文風情。

5月28日為浯島城隍遷治346週年遶境巡安重頭戲，屆時後浦小鎮將再現萬人空巷盛況，鑼鼓喧天、藝陣齊聚，掀起整個活動最高潮，誠摯邀請全國民眾與遊客蒞臨金門，一同迎城隍、感受傳承三百餘年的信仰力量與文化魅力。活動資訊，請持續關注臉書粉絲專頁「金城今晨」。

「2026金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季」今天下午在金城鎮浯島城隍廟前熱鬧登場，天震堂的舞獅隊表演相當精彩。記者蔡家蓁／攝影
「2026金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季」今天下午在金城鎮浯島城隍廟前熱鬧登場，天震堂的舞獅隊表演相當精彩。記者蔡家蓁／攝影

「2026金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季」今天下午在金城鎮浯島城隍廟前熱鬧登場，親子開心參與。記者蔡家蓁／攝影
「2026金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季」今天下午在金城鎮浯島城隍廟前熱鬧登場，親子開心參與。記者蔡家蓁／攝影

「2026金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季」今天下午在金城鎮浯島城隍廟前熱鬧登場，小朋友坐上親子蜈蚣座都超開心。記者蔡家蓁／攝影
「2026金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季」今天下午在金城鎮浯島城隍廟前熱鬧登場，小朋友坐上親子蜈蚣座都超開心。記者蔡家蓁／攝影

「2026金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季」今天下午在金城鎮浯島城隍廟前熱鬧登場，現場有表演扛輦等表演。記者蔡家蓁／攝影
「2026金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季」今天下午在金城鎮浯島城隍廟前熱鬧登場，現場有表演扛輦等表演。記者蔡家蓁／攝影

「2026金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季」今天下午在金城鎮浯島城隍廟前熱鬧登場，金城各村里長與代表都一起上街遊行繞境，做活動前暖身。記者蔡家蓁／攝影
「2026金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季」今天下午在金城鎮浯島城隍廟前熱鬧登場，金城各村里長與代表都一起上街遊行繞境，做活動前暖身。記者蔡家蓁／攝影

「2026金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季」今天下午在金城鎮浯島城隍廟前熱鬧登場，活動邀請東門公背婆協會進行精彩表演。記者蔡家蓁／攝影
「2026金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季」今天下午在金城鎮浯島城隍廟前熱鬧登場，活動邀請東門公背婆協會進行精彩表演。記者蔡家蓁／攝影

觀光 宗教 城隍廟

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