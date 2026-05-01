金門迎城隍 特色藝陣遊行5/2提前登場拚連假觀光

2026金門浯島城隍文化季今天開幕，啟動近1個月系列活動，金城鎮長李誠智說，過去壓軸的特色藝陣遊行今年提前至明天，盼連假期間吸引遊客領略不同宗教文化活動。

2026年浯島城隍文化季下午在金城鎮浯島城隍廟前廣場舉行開幕活動，金門縣副縣長李文良、金城鎮長李誠智等人共同敲鑼，宣告啟動為期近1個月系列活動。

李誠智致詞表示，今年文化季選在5月1日開幕，除了因為是國定假期，大陸也正在放連假，盼系列活動能創造金門更大經濟效益，如特色藝陣遊行往年都是壓軸，今年特別提早到明天下午，希望吸引台灣、大陸旅客領略不同的宗教文化活動。

浯島城隍廟主委楊耀芸說，今年迎城隍陣頭也會在農曆4月11日遊金湖鎮，往後各鄉鎮都能提前跟浯島城隍廟研究討論，讓每個鄉鎮都有機會舉辦。

金城鎮公所透過新聞稿表示，今年是浯島城隍遷治346週年，金門縣政府與金城鎮公所持續整合觀光與文化資源，每週均有規劃藝陣踩街表演、特色展演及沉浸式體驗活動，讓來訪遊客能全方位感受金門傳統慶典熱鬧氛圍。

金城鎮公所指出，系列活動內容包括地方特色藝陣踩街演出、蜈蚣座體驗活動、主題繪畫比賽、祈福活動及專人導覽後浦小鎮等；重頭戲農曆4月12日「迎城隍」正日遶境，仍由浯島城隍廟依循古禮辦理，完整呈現傳統閩南宗教儀典風貌。