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屏縣表揚友善職場17家企業 性別平權、僱用中高齡公司均獲獎

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府首度舉辦「友善職場優良事業單位頒獎典禮」，表揚17家友善職場企業。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府首度舉辦「友善職場優良事業單位頒獎典禮」，表揚17家友善職場企業。記者潘奕言／攝影

今天是勞動節，屏東縣政府首度舉辦「友善職場優良事業單位頒獎典禮」，表揚17家友善職場企業，共分為5個獎項，包括身心障礙者友善措施、中高齡與高齡就業支持、性別平等推動、職業安全衛生落實及青年友善職場，希望打造更優質的職場環境。

屏東縣長周春米表示，友善職場不僅是制度建構，更是企業文化與價值。今年縣府首度辦理「友善職場優良事業單位」甄選，透過5大面向進行評選，遴選出具示範性的標竿企業，包括友礙、友銀、友幸、友安、友青等5項好屏獎。

獲得「友幸好屏獎」的大田精密工業公司，女性主管比例達35%，並由女性擔任工會理事長及勞工退休準備金監督委員會主委，落實性別平權。中鋼碳素化學公司獲「友安好屏獎」，導入智慧巡檢系統，結合電子地圖與跌倒偵測機制，提升作業現場安全管理效能。

台灣矢崎公司董事長杵塚健二表示，企業安全文化須由上而下貫徹，透過教育訓練與實境體驗，讓員工真正理解並內化安全意識，形成一致的行動標準。欣樂食品公司董事長張華欣則表示，公司積極延攬中高齡人才，目前400多名員工中50歲以上占比達3成，透過經驗傳承與安全管理機制，打造穩定且具韌性的工作團隊。

「我們一職在－打造友善職場｜行動體驗特展」即日起至7月4日也在屏東數位青創中心一樓展出，透過互動裝置、情境案例與制度解析，協助民眾與企業以更直觀的方式理解友善職場內涵，並促進理念轉化為具體行動。

「我們一職在－打造友善職場｜行動體驗特展」即日起至7月4日在屏東數位青創中心一樓展出。記者潘奕言／攝影
「我們一職在－打造友善職場｜行動體驗特展」即日起至7月4日在屏東數位青創中心一樓展出。記者潘奕言／攝影

屏東縣政府首度舉辦「友善職場優良事業單位頒獎典禮」，表揚17家友善職場企業。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府首度舉辦「友善職場優良事業單位頒獎典禮」，表揚17家友善職場企業。記者潘奕言／攝影

周春米 職場 屏東縣

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