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卓榮泰首度率隊登馬祖 酒廠年產拚140萬公升、北海坑道再升級

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
行政院長卓榮泰今日上午率中央部會團隊前往馬祖，實地視察海巡、產業及觀光等重大建設。圖／連江縣政府提供
行政院長卓榮泰今日上午率中央部會團隊前往馬祖，實地視察海巡、產業及觀光等重大建設。圖／連江縣政府提供

行政院長卓榮泰今日上午率中央部會團隊前往馬祖，實地視察海巡、產業及觀光等重大建設，先後走訪海巡署第十海巡隊廳舍重建工程、馬祖酒廠二廠新建工程，以及南竿北海坑道遊憩系統無障礙設施，展現中央持續加碼北疆離島建設的決心。

連江縣長王忠銘、立委陳雪生、陳培瑜及連江縣議會議長張永江全程陪同；隨行中央部會首長則包括海洋委員會主委管碧玲、財政部次長阮清華、交通部次長林國顯、行政院發言人李慧芝、海巡署署長張忠龍、國庫署署長陳柏誠及觀光署副署長黃勢芳等人，針對各項建設進度與未來規劃深入交換意見。

首站前往海巡署第十海巡隊廳舍重建工程，卓榮泰除聽取工程簡報，也特別慰勉第一線執勤人員辛勞，該案歷經多年爭取，在行政院與連江縣政府支持下，投入逾4億元經費，規劃興建地下1層、地上6層的住辦合一閩東式建築，預計116年完工。

新廳舍完工後，將整合勤務與後勤空間，提升海巡勤務調度效率，同時透過開放式公共區域設計，強化與地方社區的互動連結，打造兼具執勤功能與親民形象的新據點。

隨後一行轉往馬祖酒廠二廠新建工程。縣府指出，目前整體工程進度已達93.95%，主體建築皆已完成，現正進行設備安裝作業，待設備全數到位後即可進入驗收階段。

二廠完工後，預估年產能可突破100萬公升高粱酒，若加上現有南竿一廠及東引廠約40萬公升產能，整體年產量將提升至140萬公升，可望有效解決供應瓶頸，進一步提升馬祖酒品市場競爭力，並帶動地方觀光與產業發展。

下午則前往南竿北海遊憩區，視察北海坑道遊憩系統及無障礙設施建置成果，北海坑道源自1968年戰地時期「北海計畫」，原為重要地下軍事設施，如今已轉型為馬祖最具代表性的戰地文化景點之一。

為提升旅遊品質，馬祖國家風景區管理處持續完善遊憩系統與無障礙設施，讓更多旅客能深入認識馬祖戰地歷史。視察團完成簡報後，也實地體驗坑道內搖櫓活動，對這項歷史工程規模與保存成果頻頻讚嘆。

卓榮泰表示，政府長期重視北疆離島建設，無論海防安全、產業升級或觀光發展，都是馬祖永續發展的重要基石，中央將持續投入資源，全力支持地方建設。

王忠銘則表示，馬祖屬財政資源相對有限地區，各項重大建設都高度仰賴中央支持，感謝卓榮泰親自率部會首長到訪關心，中央與地方將持續密切合作，推動基礎建設與產業升級，為地方創造更多發展動能。

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行政院長卓榮泰（左八）今日率中央部會團隊前往馬祖，下午則前往南竿北海遊憩區，視察北海坑道，並在坑道前合影。圖／連江縣政府提供
行政院長卓榮泰（左八）今日率中央部會團隊前往馬祖，下午則前往南竿北海遊憩區，視察北海坑道，並在坑道前合影。圖／連江縣政府提供

行政院長卓榮泰今日下午則前往南竿北海遊憩區視察，並與坑道內的兩棲蛙兵塑像合影。圖／連江縣政府提供
行政院長卓榮泰今日下午則前往南竿北海遊憩區視察，並與坑道內的兩棲蛙兵塑像合影。圖／連江縣政府提供

行政院長卓榮泰今日率中央部會團隊前往馬祖，下午則前往南竿北海遊憩區，視察北海坑道，並體驗搭乘搖櫓船。圖／連江縣政府提供
行政院長卓榮泰今日率中央部會團隊前往馬祖，下午則前往南竿北海遊憩區，視察北海坑道，並體驗搭乘搖櫓船。圖／連江縣政府提供

國庫署 觀光署 阮清華

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