屏東首辦友善職場甄選 表揚性平等標竿企業17家

屏東縣政府首次舉辦友善職場甄選，透過性平、職安、身障友善、中高齡就業支持、青年友善等面向，評選出17家標竿企業；今天頒獎典禮，友善職場行動體驗特展同步開展。

屏東縣政府今年首度辦理「友善職場優良事業單位」甄選，透過5大面向進行評選，包括身心障礙者友善措施、中高齡與高齡就業支持、性別平等推動、職業安全衛生落實及青年友善職場，檢視企業在制度與實務上表現，並遴選出具示範性標竿企業，今天在屏東數位青創中心頒獎典禮。

周春米出席典禮表示，隨著產業型態與就業結構持續轉變，企業在形塑職場環境角色日益關鍵。友善職場不僅是制度建構，更是文化與價值落實。獲獎企業在各面向均展現優於法規作為，大田精密工業股份有限公司榮獲「友幸好屏獎」，女性主管比例達35%，並由女性擔任工會理事長及勞工退休準備金監督委員會主委，展現性別平權落實成果。

周春米指出，中鋼碳素化學股份有限公司獲「友安好屏獎」，導入智慧巡檢系統，結合電子地圖與跌倒偵測機制，大幅提升作業現場安全管理效能；環球購物中心股份有限公司屏東分公司則以完善培訓與職涯發展制度，打造青年友善職場環境，鼓勵青年穩定就業與持續成長。

台灣矢崎股份有限公司分享，企業安全文化須由上而下貫徹，透過教育訓練與實境體驗，讓員工真正理解並內化安全意識，形成一致行動標準。欣樂食品股份有限公司則指出，公司延攬中高齡人才，目前50歲以上員工比例已達3成，透過經驗傳承與安全管理機制，打造穩定且具韌性工作團隊。

屏東縣勞動暨青年發展處新聞稿表示，「我們一職在－打造友善職場｜行動體驗特展」今天同步開展，於屏東數位青創中心1樓展出，展期至7月4日。展覽透過互動裝置、情境案例與制度解析，呈現職場多元議題。

勞青處提及，「2026我們生活節」系列活動自4月28日展開，串聯世界職業安全衛生日、模範勞工表揚、友善企業頒獎、主題展覽、親子活動與藝文演出等多元內容，從職場延伸至生活面向，展現屏東勞動政策推動與實踐成果。