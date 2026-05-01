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高雄市觀光局推動性平 獲同志職場友善指標認證

中央社／ 高雄1日電

今天是五一勞動節，高雄市觀光局表示，首度參與「2025第二屆台灣同志職場友善指標」評比，獲得職場承諾、制度與福利、內部支持系統、教育訓練及對外影響等5大面向認證。

觀光局今天發布新聞稿指出，此評比由台灣同志諮詢熱線協會與台灣彩虹平權大平台協會共同舉辦，吸引全國63家企業與組織參與，有59家獲得認證。觀光局除在內部制度上持續精進，也將性別平權理念延伸至觀光政策與產業鏈。

觀光局長高閔琳表示，性別平權應從職場文化做起，市府近年透過設置性別平等專責單位、建立防治職場霸凌機制、推動性別友善政策等措施，強化制度支持；同時在辦公環境營造友善氛圍，並落實不分性別與性傾向的平等福利，提供安全且具支持性的工作環境。

觀光局表示，高雄推出全國首創「性別友善旅宿輔導認證計畫」，已輔導60家旅宿業者，並獲行政院金馨獎「性別平等創新」肯定。此外，也在景區設置性別友善廁所、哺乳室，並於旅遊服務中心提供免費生理用品，關注月經貧窮議題。

觀光局指出，除強化內部教育訓練，定期辦理性別平等相關課程外，也透過城市品牌行銷擴大影響力，包含推出性別友善旅遊專區、規劃彩虹景點與遊程，並於國際宣傳中展現多元共融形象，帶動觀光與「粉紅經濟」發展。以高雄同志大遊行為例，活動期間旅宿住房率曾突破9成。

觀光局強調，未來將持續深化性別友善政策，結合產業資源打造更完善的旅遊與就業環境，讓性別平權不僅是理念，更成為城市競爭力的一環，持續向國際展現高雄的包容與活力。

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