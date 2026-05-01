勞動節連假小琉球超夯 東港碼頭人潮爆滿一早加開船班

今年勞動節首度為全國性假日，一連放假3天，近年來爆夯的屏東觀光勝地小琉球再度湧進大批遊客，島上住宿幾近滿房；東琉線航班也加開船次，清晨6點半就開船。另外屏鵝公路上午也出現出遊車潮，警方於上午8時許實施調撥車道。

琉球鄉觀光發展協會理事長李佳旗說，近年來只要短期連假，小琉球就會迎來大批遊客，今年勞動節首度為全國放假，加上天氣漸變熱吸引遊客上島玩水，住宿供不應求，尤其假期第一天幾近全滿。

為了因應龐大人潮，船公司啟動航次加班，清晨6點半就加開，比平常正常航班還早。小琉球旅遊業者表示，以往大概只有迎王期間才會加開這麼早的航班，可見得人潮有多多。島上的出租機車也幾乎全被租光，若沒提前訂根本租不到。

另外前往墾丁及台東的屏鵝公路，今天上午7至8時已出現大量南下車潮，約2328輛次，枋寮警分局也於8時26分起實施南下調撥車道措施，調撥台1線水底寮436.5至445.5公里處北上內側車道供南下車輛使用。

警方也呼籲駕駛行經車多路段時耐心駕駛，勿違規行駛機慢車道，警方會持續取締，維護行車安全。