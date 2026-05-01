高市2千座「共桿路燈」遍布大型幹道 議員見已多處損壞：應逐步汰換

高雄20年前在全台首創「共桿路燈」，將路燈、交通號誌、路牌、道路指示牌全數設於同一立桿上，大幅減少全市超過40％立桿，降低道路空間雜亂感，目前全市大型幹道已設置超過2千座，但市議員發現共桿路燈使用多年已明顯破損，包括燈箱式路牌經風化，造成燈光昏暗、不易辨識，交通指示牌也斑駁褪色，影響判讀，要求市府全數盤點、維修汰換。

高雄市2005年率全國之先，在主要道路裝置兼具照明和整合交通號誌的共桿路燈，引起全台各縣市效尤，成為高雄現代化街道風情，不僅使都會區道路電桿數減少，讓雜亂無章的電纜線消逝，駁二特區、蓮池潭等地部分街道更採用藝術造型和古典燈桿，與周邊商店櫥窗、街景相呼應，為城市形象加分。目前共桿路燈已向北延伸到岡山地區、向南至林園地區。

此外，高雄市四維路上的共桿路燈也首創太陽能發電，將路燈、交通號誌燈、路名標示牌、行人號誌燈等全數模組化，讓四維路（中山路至光華路）原225支立桿，銳減至122支，除了增添美觀，也便於日後維護拆卸和重組，且路燈採用2種不同色溫燈泡，中央快車道分隔島採冷白光，兩側慢車道分隔島採暖黃光，製造出有層次的道路照明，有利交通安全。目前高雄市區內完成設置的共桿路燈已達2千餘座，分布在20多條主要道路上，減少全市超過40％立桿。

但市議員張博洋發現，市區許多共桿路燈使用超過20年，共桿上方的路牌燈箱已損壞，導致路名不易辨識，燈箱表面經風化褪色，也使燈光過曝難辨識，甚至部分路牌在夜晚無燈時「幾乎全暗」，僅有設置反光路牌者能靠汽機車頭燈反光；他認為市府每次僅針對單一遭反映的共桿路燈維修，應是針對全市大型幹道的共桿路燈做盤整清查，統一汰換並美化。

張博洋舉例，三民區九如三路的共桿路燈已有多處燈箱亮度不均、交通指示牌斑駁掉色問題，駕駛需多花時間辨識路牌，恐出現急煞、臨時換車道，增加事故風險，甚至為了看清楚標示，也會分散注意力，產生眩光和視覺疲勞，對高齡駕駛、外地旅客與外籍人士降低交通友善度，產生市容不佳和環境陰暗感疑慮，損害城市美學與國際形象。

他建議在車流量大、光源複雜的路口，導入「內照式LED路牌」，利用內部LED光源提升雨天、濃霧等低能見度環境時，提供穩定清晰指引，全市約有2247支共桿路燈，工務局應盡速夜間巡檢，針對辨識不良、燈箱故障等問題優先改善，逐步汰換為高辨識、易維護的設計如反光式或內照式路牌。

工務局長楊欽富表示，慧莉即會啟動全市道路共桿路燈盤點，尤其針對夜間辨識不清路牌會全力改善，汰換為LED路牌等。公園處表示，針對共桿路燈多處損壞部分，若接獲通報皆立即派員全面巡檢及修復，逐步檢修燈箱不亮或路名牌損壞者，損壞情形嚴重者，將會更換為非燈箱式的法蘭式共桿燈燈。

高雄20年前在全台首創「共桿路燈」，將路燈、交通號誌、路牌、道路指示牌全數設於同一立桿上，但許多幹道上路燈使用多年已明顯破損，燈箱式路牌破損昏暗、不易辨識。圖／市議員張博洋提供

高雄20年前在全台首創「共桿路燈」，將路燈、交通號誌、路牌、道路指示牌全數設於同一立桿上，但許多幹道上路燈使用多年已明顯破損，燈箱式路牌破損昏暗、不易辨識。圖／市議員張博洋提供