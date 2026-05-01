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17年如一日 小琉球海洋志工隊500次下水累計清除近百噸海廢
小琉球近年來觀光極夯，但也帶來大量垃圾，其中流入海裡的垃圾難以清理，對環境生態破壞極大。由小琉球在地居民組成的「小琉球海洋志工隊」17年如一日，昨天完成第500次下水淨海清除作業，累計共清除近百噸的海廢垃圾。
17年前一群熱愛故鄉的小琉球人，不忍家鄉海洋被破壞，成立海洋志工隊，協助下水清除海中的垃圾。綽號「龍王鯛」的隊長李重震說，多年前潛水時看見珊瑚礁上竟覆蓋許多廢棄漁網，嚴重破壞生態，因此和許多志同道合的朋友一起成立志工隊，一起努力至今。
志工隊沒有薪水，還要自掏腰包準備潛具、氣瓶灌等設備，更要花費心力及時間。如今志工隊成員除了在地人，也吸引許多熱愛潛水的外地人參加。海廢垃圾不像在陸地上，必須潛水才能發現清除，志工們更要徒手將垃圾打包拉上船後，再送回島上清運。
昨天是志工隊第500次清運，17年來估計已清出近百噸的海廢。志工隊也頒發感謝狀給志工們，狀上寫道「海洋因您的付出而更加純淨，世界因您的守護而更加美好。
李重震表示「500 次不只是數字，而是一種信念。」希望遊客到小琉球時，能減少並不要隨意丟棄垃圾，也歡迎全台對潛水有興趣的潛水客一起來參與。
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