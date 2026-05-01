前鎮亞灣智慧公宅導入AI 監測工安風險主動預防

高雄家樂福愛河店因租約到期即將熄燈，引發在地民眾哀號「時代的眼淚」，今天最後一天賣場被瘋狂掃貨，吸引人潮最後巡禮；沒想到業者今晚突宣布「內部調整、持續營業」續約經營不關了，戲劇性逆轉被網友笑稱「比前男

2026-05-01 06:56