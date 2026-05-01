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前鎮亞灣智慧公宅導入AI 監測工安風險主動預防
高雄市政府都發局今天表示，前鎮亞灣智慧公宅導入AI智慧監測系統，透過感測設備與即時數據分析，隨時掌握施工環境與作業狀況，提升風險預警能力與管理效率。
都發局今天發布新聞稿表示，前鎮亞灣智慧公宅已導入智慧工地監測系統，透過感測設備與即時數據分析，隨時掌握施工環境與作業狀況，提升風險預警能力與管理效率；透過AI科技輔助，可讓工安管理從被動應對轉為主動預防，進一步強化整體安全防護機制。
都發局長吳文彥日前至「前鎮亞灣智慧公宅」工地視察，現場除全面檢核高風險作業，吳文彥表示，工程能穩定推進，仰賴第一線勞工專業與努力，責成統包施工單位持續加強教育訓練與巡檢機制，確保各項作業符合安全規範。
都發局表示，智慧公宅位於亞洲新灣區，預計提供634戶社宅並納入托育與社照設施；在追求工程品質同時，將透過智慧科技與嚴格巡檢，為勞工及未來住戶構築安全、宜居指標性環境。
都發局強調，工程以「工安優先」為原則，前鎮亞灣智慧公宅工程現場針對高處作業、吊掛作業、施工架設置及防墜落、防倒塌等項目進行重點檢查，要求施工團隊徹底落實標準作業程序與安全防護措施，將職業災害風險降至最低，確保施工環境安全無虞。
前鎮亞灣智慧公宅第一期基地面積約8960平方公尺，規劃興建地下2層、地上14層建築，未來將提供634戶社宅單元，並結合托嬰中心、幼兒園及社區照護等設施，兼顧居住與公共服務需求。
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