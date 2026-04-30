高雄人白流兩次眼淚！愛河家樂福逆轉續經營 網拭淚：比前男友還過分

高雄家樂福愛河店原本傳出將熄燈，引發在地民眾哀號「時代的眼淚」，今天賣場被瘋狂掃貨，吸引人潮最後巡禮；沒想到業者今晚突宣布「內部調整、持續營業」，將續約經營不關了。這波戲劇性逆轉的神操作被網友笑稱「比前男友還過分」、「高雄人為你白流兩次眼淚！」

這間位在愛河畔的量販店，長年是三民、前金、新興、鹽埕等區居民的重要採買據點，也承載不少家庭記憶，先前傳出恐歇業消息時，不少人特地前往「最後巡禮」，甚至出現搶購、清空貨架的畫面，如今確定續營，等於一夕之間「白哭一場」，也讓網路留言區瞬間炸鍋。

愛河家樂福稍早透過臉書發布公告，表示經過多次努力與協調成功留下來，將恢復正常營業，員工明天開始認真補貨，持續服務民眾，強調「真的不關了啦」。

消息一出，網友心情如洗三溫暖，先是傳出關閉消息，大家傷心道別，接著看到賣場貨架幾乎被掃空、場內空蕩蕩，更加深真的要結束了的氛圍，結果轉眼又宣布續營，讓不少人哭笑不得。

不少網友調侃「裡面都空成這樣了，結果說要繼續營業也夠狠」、「昨天還在清倉，今天變補貨，這什麼劇情反轉」，也有人感動直呼「太棒了！這是全台最漂亮的家樂福」、「太開心了，我的家樂福回來了」、「這裡是陪伴我20幾年的回憶」、「已經不能沒有你了！」、「沒有它真的不行」、「這裡才是最方便購買的地方」、「這裡是陪伴我20幾年的回憶」。

從送別到復合，網友拭淚形容「愛河家樂福比前男友還過分」；但更多網友吐露期待又怕受傷害的心聲「不要再來第三次了好嗎」、「還以為要跟青春說再見」、「我都去朝聖了說」、「真的被戲弄兩次」、「既然留下來，就好好經營」、「懲罰你繼續造福高雄人」。