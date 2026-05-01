點亮另類「光明燈」 高雄路燈認捐去年破50萬元

高雄近廿四萬盞路燈全數改採節能、故障率較低的LED路燈，每年雖省電超過七千萬度，省下一億八百萬元電費，但全市路燈電費仍超過四億元，公園處為此推動「路燈認捐」制度，鼓勵民眾參與公益，同時減輕市庫負擔，不少民眾認為是「另類光明燈」，回響不錯，去年認捐已破五十萬元。

議員鄭孟洳說，近年認養路燈成為高雄新興「點光明燈」方式，和傳統的廟宇光明燈相比，點亮路燈不會造成額外成本，對環境更友善，且為他人照亮道路，也是一種回饋社會的善舉。

她指出，目前許多縣市都推認養路燈制度，透過民眾協力，地方政府能有更多經費執行其他重要政策，但目前認捐總額仍有待提升，期許市府加強宣傳。

市府二○二○年推動智慧城市計畫，將既有十二萬餘盞高耗能傳統路燈汰換為節能LED路燈，並同步在市區建置八萬盞智能路燈，每盞都註明編碼，猶如「身分證」，一旦路燈不亮或故障即會回傳雲端，立即維修；全面汰換後，每年省下一億餘元電費，但每年路燈總電費仍高達四億餘元。

公園處為此實施「路燈認捐」制度，由市府設立專戶，專款支付路燈費用，認捐者可指定區域、路段或盞數，認捐期限為一年，期滿再重新申請，單燈式每盞每年一千元、雙燈式兩千元。二○二三年認捐金額約八萬元，隔年倍增到四十五萬元，去年已達五十一萬元。