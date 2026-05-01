高雄共桿路燈使用多年破損 燈箱路牌難辨識…市府盤點汰換

高雄廿年前首創共桿路燈，將路燈、交通號誌、路牌、指示牌設於同一立桿，降低道路空間雜亂感，全市大型幹道設置超過兩千座，但議員發現共桿路燈使用多年已老舊、破損，造成燈光昏暗，不易辨識，要求市府全數盤點、維修汰換。

工務局長楊欽富表示，立即盤點全市道路共桿路燈，尤其針對夜間辨識不清的路牌改善，將燈箱式路牌汰換為反光式。公園處表示，會派員巡檢燈箱及路牌，若損壞情形嚴重，則換為非燈箱式的法蘭式共桿路燈。

高雄推動共桿路燈，全市減少逾四成的立桿，讓雜亂無章的電纜消逝，目前大型幹道已設置超過兩千座，駁二特區、蓮池潭等地更採用藝術造型和古典燈桿，與周邊商店櫥窗、街景呼應，為城市形象加分。共桿路燈已向北延伸到岡山，向南至林園地區。

但議員張博洋發現，共桿路燈使用逾廿年，路牌燈箱經風化褪色、損壞，不易辨識，部分路牌夜晚「幾乎全暗」。他舉例，九如三路共桿路燈多處燈箱亮度不均、交通指示牌斑駁掉色，駕駛辨識時恐會急煞或臨時換車道，甚至為了看清楚標示分散注意力，產生眩光和視覺疲勞，增加事故風險，對高齡駕駛、外地旅客與外籍人士降低交通友善度。

他要求市府全面清查，統一汰換、美化。車流量大、光源複雜的路口則導入內照式LED路牌，在雨天、濃霧等低能見度環境提供穩定清晰指引，盡速進行夜間巡檢，汰換為高辨識、易維護的反光式或內照式路牌。

另，四維路上的共桿路燈近年首創太陽能發電，將路燈、交通號誌燈、路名標示牌、行人號誌燈全數模組化，讓中山路至光華路的四維路段二二五支立桿路燈，銳減至一二二支，除增添美觀，也便於日後拆卸和重組。公園處表示，太陽能共桿路燈採兩種不同色溫燈泡，快車道分隔島採冷白光，兩側慢車道分隔島採暖黃光，製造有層次的道路照明，有利交通安全。