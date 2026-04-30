金門縣府人事又搬風 樊德正重掌防疫所、呂世義接畜試所

金門縣政府今日下午舉行縣屬機關首長布達交接典禮，由副縣長李文良分別主持金門縣畜產試驗所及金門縣動植物防疫所新任所長交接；其中，動植物防疫所由曾任所長的樊德正二度回鍋掌舵，畜產試驗所則由呂世義接任，兩項派令均自5月1日生效。

李文良表示，樊德正過去就曾擔任防疫所長，先前也代理所長職務，這次再度回鍋，可說是駕輕就熟。他指出，防疫所近年業務持續擴增，不僅肩負離島邊境動物防疫重責，更新增紅火蟻入侵防治及廢死畜動物屍體處理等其他縣市少見的工作，整體壓力相當沉重。

他進一步指出，金門地處兩岸前線，鄰近中國大陸，長期面臨重大動物傳染病威脅，防疫任務比台灣本島縣市更加艱鉅。近期不少民眾也頻頻反映紅火蟻入侵問題嚴重，盼縣府加強防治作為。

此外，動物收容中心犬隻收容壓力同樣不容忽視。李文良直言，「剛一走進來狗一直在叫」，目前仍有約180隻犬隻等待民眾認養，希望透過各界共同努力，鼓勵更多民眾伸出援手，認養這些人類最忠實的夥伴。

李文良也提到，防疫所目前面臨獸醫人力流失等挑戰，不過從交接典禮中觀察，所內同仁展現高度專業與向心力，整體工作氛圍良好，相信在樊德正帶領下，能持續精進防疫量能，建構金門最堅強的防疫防線，守護地方產業發展與生態安全。

現年52歲的樊德正，畢業於國立台灣海洋大學環境生物與漁業科學系碩士，曾任建設處技士、建設處漁牧科科長、動植物防疫所所長及產業發展處漁牧科科長等職務。防疫所長職務出缺期間，也由他代理，持續帶領團隊完成各項任務。

稍早，李文良也前往金門縣畜產試驗所主持新任所長交接，他首先肯定代理所長李文堆，身兼縣府產業發展處副處長，在繁重公務之餘，率領畜試所同仁完成各項任務李文堆自去年8月起代理期間表現穩健，讓各項業務得以順利推進。

李文良表示，新任所長呂世義學經歷完整，歷練橫跨戶政、地政及行政體系，期待未來能結合產業發展處資源，共同扶植畜試所發展，持續推動食農教育及地方農畜產業升級。

現年55歲的呂世義，畢業於中原大學工業工程學系，曾任內政部土地測量局測量員、地政局技佐、財政部國有財產局課員與技士、公共車船管理處課長、金湖國中組長、民政處自治科科長、金寧鄉戶政事務所主任、民政處戶政科科長及金沙鎮戶政事務所主任等職務。

由於呂世義過往多從事民政與戶政相關工作，包括民政處長陳國興、副處長何桂泉及多位科長等老同事今天也特地到場觀禮，充分展現其在公務體系中的好人緣。

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金門副縣長李文良（前左六）今天下午主持金門縣蓄試所所長布達，員工特別製作一瓶酒感謝代理所長李文堆（前右四）的辛勞。記者蔡家蓁／攝影

金門副縣長李文良（右二）今天下午主持金門縣蓄試所所長布達，代理所長李文堆（左一）將印信交給新任所長呂世義（右一）。記者蔡家蓁／攝影

金門副縣長李文良（中）今天下午主持金門縣蓄試所所長布達，並與代理所長李文堆（左）、新任所長呂世義（右）高喊「興、發、大成功」。記者蔡家蓁／攝影

金門副縣長李文良（前左四）今天下午主持金門縣動植物防疫所所長布達，會後與貴賓、防疫所員工一起合影。記者蔡家蓁／攝影