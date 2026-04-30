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馬防部南竿鄉合作修繕八角亭 找回軍民記憶

中央社／ 連江縣30日電

南竿雲台山麓的八角亭，為中式傳統涼亭造型，提供軍民休憩使用。因年久失修，日前馬防部與南竿鄉公所合作，公所出錢國軍出力，共同完成涼亭修繕，找回馬祖軍民記憶。

南竿鄉長林志東今天於社群媒體臉書（Facebook）發文指出，4月初接獲馬祖防衛指揮部指揮官尹昌榮來電，詢問是否有機會合作整理年久失修的南竿八角亭，便開啟了南竿鄉公所與馬防部的合作。

林志東說，南竿鄉公所過去較少參與軍事景點更新與維護，加上馬祖長期以來「軍民一家」建立起的深厚感情，故對此充滿感激，並迅速與馬防部達成「公所出經費、國軍出人力」共識，展開八角亭修繕。

林志東表示，上週末陪同尹昌榮至八角亭完工會勘，看著煥然一新的涼亭，想到背後都是國軍弟兄頂著烈日，流下汗水的心血結晶。

除八角亭外，林志東說，馬防部也將鄰近八角亭的雲台山01觀測所門口壁畫，由原本的單一黑色，重新粉刷成鮮豔色彩，感受到馬防部打造戰地打卡新景點的用心。

林志東透過社群媒體強調，從一通電話開始的合作，除證明「軍民一家」在馬祖從來不是口號，而是並肩作戰的日常，更感謝馬防部給予南竿鄉公所機會，未來期待有更多軍民合作的空間，營造更友善與美麗的南竿。

根據國家文化記憶庫網站資料，八角亭位於南竿鄉雲台山麓，民國40餘年，兩岸戰雲密布，前總統蔣中正偕夫人到馬祖巡視防務，乘坐的吉普車車行途中，蔣夫人從皮包取出一顆巧克力糖請同車的指揮官品嘗。不料，幾小時內中國即掌握此訊息，放出寫著「一顆糖，一條命」，充滿挑撥語意的風箏。

事情發生後，指揮官表示震怒，為反制中國，並強調有殺敵守土的決心，決定在人來人往，且海上能見的制高點上，建涼亭、寫對聯以宣示抱負。對聯「以心代糖」，為：一顆心效忠領袖；一條命確保馬祖。該對聯目前已佚失，僅留下涼亭建築，即為八角亭。

南竿 國軍 馬祖 Facebook

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