遊客注意！金門5月公車免費搭 轉乘共享機車再送30分鐘

為響應「世界公共運輸日」，金門縣政府今天宣布自5月1日至31日止，全縣公車全面免費搭乘，不僅金門縣民持續享有免費搭車優惠，連來金旅遊的外地旅客也可免費搭公車，另同步推出「台灣好行半日券買一送一」及「公車轉乘共享二輪前30分鐘免費」措施，盼透過多項交通優惠，鼓勵民眾與遊客改搭大眾運輸，減少私人運具使用，落實節能減碳與永續旅遊。

金門縣政府今日上午在金城車站舉行「115年5月公共運輸優惠政策啟動儀式」，由副縣長陳祥麟主持，並偕同觀光處副處長蔡湛成、車船管理處處長楊沁杭及新研租車總經理陳永勳共同宣布相關措施正式上路。

陳祥麟表示，4月17日為國際公共運輸協會訂定的「世界公共運輸日」，全台各地紛紛響應推動綠色交通政策，金門也藉此機會推出整月公共運輸優惠，希望讓更多民眾親身體驗公共運輸的便利與舒適，進一步養成搭乘習慣。

他指出，金門作為離島地區，道路資源有限，交通政策更需兼顧居民生活需求與觀光發展，公共運輸不僅是學生上下學、長者就醫及民眾通勤的重要支撐，更是觀光城市降低壅塞、提升旅遊品質的重要基礎；縣府近年持續優化公車路網、改善候車環境、建置智慧站牌及整合轉乘系統，希望讓公共運輸成為民眾與旅客移動的首選。

此次推出的三大優惠措施中，最受矚目的是「全縣公車免費搭乘一個月」，活動期間內，所有縣內公車全面免費，非金門縣籍旅客只需上車時向駕駛索取免費乘車券，即可不限次數搭乘各路線公車，輕鬆往返機場、碼頭、市區及各大景點。

此外，金門目前共有7條台灣好行路線，活動期間旅客在車站現場購買「台灣好行半日券」，即可享有買一送一優惠，透過觀光公車串聯熱門景點與文化據點，減少自由行旅客自行規劃交通的不便。

縣府也同步強化「最後一哩路」接駁服務，凡民眾當日搭乘公車後，再轉乘共享機車或微電車，只要下載並註冊IonexATR APP，完成身分證與駕照上傳，即可享前30分鐘免費騎乘優惠。

觀光處表示，目前金門已有15處共享二輪運具站點，共配置41台共享機車，可提供短程接駁、景點串聯及市區代步使用，讓公共運輸從車站延伸至目的地，提升整體交通便利性。

縣府表示，將持續推動以民為本的交通政策，未來也會持續投入班次優化、站點改善、智慧交通建置及多元運具導入，讓公共運輸兼具便利、安全與永續性，打造低碳宜居、友善旅遊的幸福金門。

金門縣政府今日舉行「115年5月公共運輸優惠政策啟動儀式」，車船管理處長楊沁杭示範刷縣民卡即可免費搭乘公車。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今日舉行「115年5月公共運輸優惠政策啟動儀式」，由副縣長陳祥麟（前左四）主持，並偕同觀光處副處長蔡湛成（前右三）、車船管理處處長楊沁杭（前左三）及新研租車總經理陳永勳（前右二）共同宣布相關措施正式上路。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今天宣布自5月1日至31日止，全縣公車全面免費搭乘，非金門縣籍旅客只需上車時向駕駛索取免費乘車券，即可不限次數搭乘各路線公車，輕鬆往返機場、碼頭、市區及各大景點。記者蔡家蓁／攝影