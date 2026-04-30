快訊

勞動節連假天氣穩定！周日各地白天高溫破30度 晚間水氣大增有雨

何時降息？Fed維持利率不變 摩根士丹利2理由揭時間點

聽新聞
0:00 / 0:00

小琉球志工隊淨海17年不間斷 今達「下水500次」里程碑

中央社／ 屏東縣30日電
由當地居民自發組成的「小琉球海洋志工隊」成立迄今已17年，規模逐步擴展，30日並完成第500次下水淨海，用行動實踐對家鄉海洋無私的愛。（小琉球海洋志工隊提供）中央社
由當地居民自發組成的「小琉球海洋志工隊」成立迄今已17年，規模逐步擴展，30日並完成第500次下水淨海，用行動實踐對家鄉海洋無私的愛。（小琉球海洋志工隊提供）中央社

5名小琉球居民在17年前，受一段海龜遭漁網纏困影片觸動，成立小琉球海洋志工隊；多年來不間斷淨海，用行動實踐對家鄉的愛，在今天達成第500次水下清除作業里程碑。

小琉球海洋志工隊發言人洪桂蓮告訴中央社記者，今天淨海區域在美人洞外海域，共35人下水、25人船上幫忙，清理出目測約300公斤漁業廢棄物，以尼龍繩及漁網為主。令志工開心的是，水下生態相較以往恢復許多，今天不僅看見珊瑚礁上一群群玻璃魚，還有2隻大隻牛港鰺。過去難見海龜，如今幾乎「想不看到都難」。

洪桂蓮說，志工隊成立始於17年前，隊長李重震拍下一段海龜遭漁網纏住的影片，包含她在內5名愛海的夥伴，開始討論可以為環境做什麼。志工隊從當年逐步擴展至今，已有近百名成員，淨海行動早已繞島數圈。如今環島水深30公尺內廢棄漁網、繩索，已近乎清除。2013年小琉球距岸3浬海域禁止刺網作業後，也不再有新的廢棄漁網，僅颱風來時擾動海底，會掀出陳舊漁網。

李重震表示，「每一次下水，都是對海洋最深的承諾；每一份堅持，都是對下一代最溫柔的守護」，500次下水不僅清除無數廢棄漁網與垃圾，更象徵守護海龜棲息地的堅定決心。

小琉球海洋志工隊表示，小琉球作為台灣知名綠蠵龜棲息地，近年來觀光蓬勃發展，但也帶來環境負荷。今天的第500次行動，不僅是志工隊里程碑，更是全島推動「負責任旅遊」重要契機；只有源頭減廢與落實負責任旅遊，才能讓海洋生態風華再現。

小琉球 海龜 廢棄物

延伸閱讀

陸籍男在小琉球違法撲抱海龜 可關1年、重罰30萬 海巡送辦

海龜最大受害者 學者：海底礁岩潛藏人類陷阱 生物步步危機

台東杉原灣驚見「人形漂流物」 竟是受困的少見欖蠵龜

幽靈漁網危害生態 學者籲漁具實名制

相關新聞

遊客注意！金門5月公車免費搭 轉乘共享機車再送30分鐘

為響應「世界公共運輸日」，金門縣政府今天宣布自5月1日至31日止，全縣公車全面免費搭乘，不僅金門縣民持續享有免費搭車優惠，連來金旅遊的外地旅客也可免費搭公車，另同步推出「台灣好行半日券買一送一」及「公

高雄洋香瓜、西瓜、香瓜因暴雨損失逾2千萬 明起受理現金救助申請

高雄市因4月初豪雨，導致全市種植的洋香瓜、西瓜，和岡山、阿蓮、路竹區的香瓜根系受損、果實劣化，整體災損達3成以上，農民損失超過2千萬元；農業局爭取農產業天然災害現金救助和低利貸款，洋香瓜、香瓜每公頃救

不只會種還要會賣！ 屏縣枋山鄉公所短影音課程教農漁民當網紅

短影音商機無限，屏東縣枋山鄉公所舉辦兩梯次電農培訓課程，內容包括短影音規畫設計、品牌敘事、手機商品攝影、AI修圖實務等主題，教導農漁民提升產品行銷與數位應用能力，搶攻網紅商機，把更多優質產品銷售出去。

原屏縣農業處長鄭永裕接農科副主任 副處長李永文直陞處長

屏東縣政府原農業處長鄭永裕接任農業部農業科技園區管理中心副主任，農業處長一職由原農業處副處長李永文直陞接任，即日起生效。縣府表示，處內直接陞遷除了激勵人才外，也希望能無縫接軌推動屏東農政。

高雄捷運黃線興建中 鳳山居民爭取Y20站命名為「七老爺站」

高雄捷運黃線興建中，各站站名尚未公布。鳳山區議員林智鴻舉辦地方交通論壇，近百名來自海洋、老爺等里上百里名參與，許多居民期盼沿用舊地名「七老爺」來為Y20站名命名，承載在地的歷史與文化。捷運局表示，命名

高雄去年失智者走失案達234人「近5年新高」 防範措施覆蓋率低

高雄市邁入超高齡化社會，失智長者數量攀升，粗估已達4.6萬名，去年全市失智長者走失人數高達234人，為近5年最高，市府為預防走失，免費提供安心手鏈讓長者隨時佩戴、補助GPS個人衛星定位器，也由警方建置

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。