小琉球志工隊淨海17年不間斷 今達「下水500次」里程碑

5名小琉球居民在17年前，受一段海龜遭漁網纏困影片觸動，成立小琉球海洋志工隊；多年來不間斷淨海，用行動實踐對家鄉的愛，在今天達成第500次水下清除作業里程碑。

小琉球海洋志工隊發言人洪桂蓮告訴中央社記者，今天淨海區域在美人洞外海域，共35人下水、25人船上幫忙，清理出目測約300公斤漁業廢棄物，以尼龍繩及漁網為主。令志工開心的是，水下生態相較以往恢復許多，今天不僅看見珊瑚礁上一群群玻璃魚，還有2隻大隻牛港鰺。過去難見海龜，如今幾乎「想不看到都難」。

洪桂蓮說，志工隊成立始於17年前，隊長李重震拍下一段海龜遭漁網纏住的影片，包含她在內5名愛海的夥伴，開始討論可以為環境做什麼。志工隊從當年逐步擴展至今，已有近百名成員，淨海行動早已繞島數圈。如今環島水深30公尺內廢棄漁網、繩索，已近乎清除。2013年小琉球距岸3浬海域禁止刺網作業後，也不再有新的廢棄漁網，僅颱風來時擾動海底，會掀出陳舊漁網。

李重震表示，「每一次下水，都是對海洋最深的承諾；每一份堅持，都是對下一代最溫柔的守護」，500次下水不僅清除無數廢棄漁網與垃圾，更象徵守護海龜棲息地的堅定決心。

小琉球海洋志工隊表示，小琉球作為台灣知名綠蠵龜棲息地，近年來觀光蓬勃發展，但也帶來環境負荷。今天的第500次行動，不僅是志工隊里程碑，更是全島推動「負責任旅遊」重要契機；只有源頭減廢與落實負責任旅遊，才能讓海洋生態風華再現。