高雄洋香瓜、西瓜、香瓜因暴雨損失逾2千萬 明起受理現金救助申請

高雄市因4月初豪雨，導致全市種植的洋香瓜、西瓜，和岡山、阿蓮、路竹區的香瓜根系受損、果實劣化，整體災損達3成以上，農民損失超過2千萬元；農業局爭取農產業天然災害現金救助和低利貸款，洋香瓜、香瓜每公頃救助8萬元、西瓜每公頃救助6.4萬元，農業部公告5月1日起至5月15日受理農民申報。

4月初豪雨導致高雄市洋香瓜及西瓜與岡山區、阿蓮區及路竹區香瓜根系受損、植株藤蔓乾枯、果實劣化，經公所通報情達災情確認門檻，農業局4月21日邀集高雄區農改場、農糧署與區公所確認洋香瓜、西瓜及香瓜因豪雨受損情形，爭取洋香瓜及西瓜與岡山區、阿蓮區及路竹區香瓜農產業天然災害現金救助及低利貸款。

農業部公告，高雄洋香瓜、香瓜每公頃救助8萬元、西瓜每公頃救助6.4萬元，自5月1日起至5月15日受理農民申報。農業局表示，全市洋香瓜、西瓜及香瓜種植面積分別約43、208、216公頃，共約467公頃，整體災損達3成以上，農民損失金額約2460萬元。

農業局局長姚志旺提醒，請種植洋香瓜、西瓜和在岡山區、阿蓮區及路竹種植香瓜，且受災損失達2成以上的農友，可先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照，務必於5月15日前（假日照常受理），持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向區公所申辦現金救助，市府將全力協助與加速勘災與現金救助發放，復耕若需低利貸款，亦可洽當地農會辦理。