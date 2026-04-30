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屏東表揚模範勞工 社會楷模組蔡武雄助弱勢修屋

中央社／ 屏東縣30日電

屏東縣政府今天表揚百名模範勞工，向各行各業致敬。其中社會楷模組蔡武雄，整合營造業資源投入弱勢家戶修繕，至今累計服務超過20戶，他表示，會服務到無法行動為止。

屏東縣政府今天在縣府大禮堂舉辦「115年度模範勞工表揚大會」，由屏東縣長周春米表揚3名全國模範勞工、65名縣內模範勞工、14名身障模範勞工、24名模範移工及6名優良外國移工雇主，感謝大家長年為屏東打拚與努力。

其中社會楷模組蔡武雄，2019年至今擔任屏東縣營造業職業工會理事長期間，積極整合資源、凝聚各工種會員力量，並投入屏東縣百工師傅志工團，累計參與超過20件弱勢家戶修繕。蔡武雄表示，他今年74歲，以泥作專業投入公益10餘年，將服務弱勢視為一種榮譽，希望能服務到無法行動為止。

模範移工吳文全來自越南，來台工作已12年，長期任職於銘榮元實業股份有限公司。其雇主廖晟合表示，吳文全把工廠當自己家在照料，領導能力優秀且具向心力，深獲公司信任，已將他升任副組長，並在他任職9年時，提前納入留才久用方案。

周春米表示，勞工朋友在工作崗位上認真盡責，不僅是企業最可靠夥伴，更是社會發展重要基石。今年除頒發獎座及禮券表揚模範勞工，同時致贈「永續好屏禮盒」及舒壓筋膜球，表達對勞工辛勤付出的感謝。另外，透過「我們生活節」串聯優良雇主座談、主題策展、市集及「鐵獅玉玲瓏」演出，結合教育、表演與表揚等多元活動歡慶勞動節。

屏東縣政府勞動暨青年發展處表示，「我們生活節」系列活動以「健康勞力」為主題，5月1日將表揚「友善職場優良事業單位」，並於數位青創中心展開為期2個月的「我們一職在．打造友善職場」行動體驗特展；5月3日上午10時在數位青創中心舉辦「移家人．PLUS」戶外野餐活動，晚間7時萬丹國中將迎來經典「鐵獅玉玲瓏」演出。

屏東縣政府 周春米 移工

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