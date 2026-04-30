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響應公共運輸日 金門公車轉共享機車半小時免費

中央社／ 金門30日電

為響應世界公共運輸日，金門推出1個月免費搭公車，再轉乘共享機車半小時內免費措施。金門縣觀光處表示，金門有15處共享運具站點，供景點串聯、市區代步等使用。

金門縣政府今天在金城車站舉行民國115年5月公共運輸優惠政策啟動儀式。金門縣副縣長陳祥麟致詞表示，4月17日是由國際公共運輸協會訂定的「世界公共運輸日」，為響應綠色運輸理念，全台許多縣市推出各自優惠活動，金門明天起至5月31日公車免費搭乘，後續轉接綠色運輸，包括共享機車與微電車在半小時內免費。

陳祥麟表示，金門目前有7條台灣好行路線，此次活動也包含台灣好行半日券買一送一優惠，盼所有來到金門遊客都能透過公共運輸旅遊。

觀光處透過新聞稿表示，金門目前有15處共享二輪運具站點及41台共享二輪機車。此次活動中，民眾當日搭乘公車後，再轉乘金門共享二輪運具者，只要下載並註冊Ionex ATR APP（需備身分證及駕照上傳），即可享有前30分鐘免費優惠。

觀光處指出，共享運具與公車結合，是現代城市推動綠色交通重要模式，也有助於建立更有效率、更環保的交通生活圈。縣府將持續投入公共運輸發展，包括班次檢討、站點環境改善、智慧交通建置、觀光接駁整合及多元運具導入。

金門 公車

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