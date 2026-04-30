不只會種還要會賣！ 屏縣枋山鄉公所短影音課程教農漁民當網紅

短影音商機無限，屏東縣枋山鄉公所舉辦兩梯次電農培訓課程，內容包括短影音規畫設計、品牌敘事、手機商品攝影、AI修圖實務等主題，教導農漁民提升產品行銷與數位應用能力，搶攻網紅商機，把更多優質產品銷售出去。

每梯次課程都有逾60名農漁民參與。枋山鄉長羅金良表示，枋山鄉有愛文芒果、洋蔥等多項優質農漁特產，過去多靠傳統通路與實體銷售，如今市場型態轉變，農漁民也要有數位行銷觀念，善用手機、社群平台及網路工具，將在地好產品推廣出去，「不只要會種，更要會賣」。

課程由短影音講師南國講授課程「短影音規畫設計與品牌敘事」，教導學員建立清晰的影片邏輯、規畫短影音內容，並強化品牌故事表達能力。手機攝影達人王小路老師講授「手機商品攝影與AI修圖實務」，指導學員運用手機拍攝技巧及簡易修圖工具，提升商品照片質感與社群呈現效果。

課程策展人張玲菁表示，如今短影音盛行，一則短影音能濃縮品牌溫度、職人精神與在地風土等，爆紅後傳播速度與廣度更勝千言萬語。農漁民將自己產品與服務差異化以短影音呈現優越性，是地方品牌勝出的關鍵。

枋山鄉公所表示，未來將持續規畫貼近地方需求的培訓課程與輔導措施，協助農漁民強化品牌經營及行銷能力，拓展更多元銷售通路，提升枋山農漁特產能見度與整體產業競爭力。