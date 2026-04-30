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原屏縣農業處長鄭永裕接農科副主任 副處長李永文直陞處長

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府農業處長一職由原農業處副處長李永文直陞接任。圖／縣府提供
屏東縣政府農業處長一職由原農業處副處長李永文直陞接任。圖／縣府提供

屏東縣政府原農業處長鄭永裕接任農業部農業科技園區管理中心副主任，農業處長一職由原農業處副處長李永文直陞接任，即日起生效。縣府表示，處內直接陞遷除了激勵人才外，也希望能無縫接軌推動屏東農政。

鄭永裕為中山大學海洋環境工程研究所碩士，曾歷任屏東縣政府農業處科長、副處長、處長，從基層做起，對農業領域相當熟悉。自農科副主任原為蘇嘉全夫人洪恆珠，她退休後由鄭永裕接任。

屏東縣農業處長一職則由原副處長李永文接任。李永文為中興大學獸醫微生物研究所碩士，在農業處服務多年，曾任畜產科技士、畜產科科長、屏東縣動物防疫所長、農業處副處長，學經歷豐富。

縣府表示，李永文對縣內農業發展現況及事務嫻熟，縣長周春米也期許他接任農業處長後，推動縣政無縫接軌，為農漁民朋友及產業提供更多的服務。

屏東縣政府原農業處長鄭永裕接任農業部農業科技園區管理中心副主任。圖／取自屏東縣政府網站
屏東縣政府原農業處長鄭永裕接任農業部農業科技園區管理中心副主任。圖／取自屏東縣政府網站

蘇嘉全 農業處 屏東

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