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高雄捷運黃線興建中 鳳山居民爭取Y20站命名為「七老爺站」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員林智鴻（站立者）舉辦地方交通論壇，海洋、老爺、新甲、國隆、鳳東等地里民出席踴躍。圖／林智鴻服務處提供
高雄市議員林智鴻（站立者）舉辦地方交通論壇，海洋、老爺、新甲、國隆、鳳東等地里民出席踴躍。圖／林智鴻服務處提供

高雄捷運黃線興建中，各站站名尚未公布。鳳山區議員林智鴻舉辦地方交通論壇，近百名來自海洋、老爺等里上百里名參與，許多居民期盼沿用舊地名「七老爺」來為Y20站名命名，承載在地的歷史與文化。捷運局表示，命名程序會在通車前一年啟動，未來會比照紅線草衙站，納入地方心聲。

高雄黃線起於鳥松神農路，經大埤路、澄清路、本館路、建工路、民族路、民權路迄於三多五路，另由澄清路、國泰路、南京路、五甲路迄於鎮中路前鎮高中，路線總長度為22.91公里。 設置1座高架車站、22座地下車站與1座機廠。

議員林智鴻服務處28日晚間舉辦地方交通論壇，聚集海洋、老爺、新甲、國隆、鳳東等里長及里民討論地方關切的交通議題，市府捷運局、交通局、工務局及警察局交通大隊等單位代表出席回應。

興建中的捷運黃線討論度最高，其中Y20站位於鳳山區南京路、瑞隆路口，老爺里長李菁雅表示，「七老爺」是在地有名的歷史地名，「乾隆台灣輿圖」及日治時期「鳳山郡管內圖」裡面皆有記載，傳統地名有清楚的地方脈絡，希望優先尊重在地共識。

海洋里長蔡秀寶指出，她也認同採用「七老爺」來命名。雷府大將公廟常務董事許金敏說，盼望政府機關接受里民建議，沿用舊地名讓歷史傳承下去。

高市捷運局副局長王正一回應，捷運紅線草衙站就是尊重早期地名的成功案例，命名程序是通車前一年才會啟動，一定會將大家的心聲納入參考依據。

除命名問題外，新甲里長柯寶凱爭取施工時一併解決南京路電纜地下化問題。老爺里里民擔憂捷運施工後，南京路變成交通「難經路」，盼望交通配套應超前部署，各局處應及早溝通並啟動接駁因應配套。

工務局表示，會與捷運局共同觀察車輛交織問題，做車流評估，以保障快慢車道分隔島能在安全前提下拆除。警方說，會針對捷運工程周邊增派協勤人力，加強疏導，全力配合交通單位相關規畫。

高雄捷雲黃線是呈現Y字形，Y20站位於圖／取自高市捷運工程局官網
高雄捷雲黃線是呈現Y字形，Y20站位於圖／取自高市捷運工程局官網

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