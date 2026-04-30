快訊

台積電觸及5日線領軍反彈！多空39,500激戰 權值要角高檔震盪藏變數

警假辦案騙6女拍照合成裸照僅調職挨批 高警局：「害群之馬」已免職

房屋稅5月1日開徵 新成屋恐一次繳16個月

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄去年失智者走失案達234人「近5年新高」 防範措施覆蓋率低

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市去年失智症長者走失234人為近5年最高，市府雖推出安心手鏈、GPS個人衛星定位器等，但近年推動效率不彰，目前手鏈覆蓋率過低。圖／高雄市社會局提供
高雄市去年失智症長者走失234人為近5年最高，市府雖推出安心手鏈、GPS個人衛星定位器等，但近年推動效率不彰，目前手鏈覆蓋率過低。圖／高雄市社會局提供

高雄市邁入超高齡化社會，失智長者數量攀升，粗估已達4.6萬名，去年全市失智長者走失人數高達234人，為近5年最高，市府為預防走失，免費提供安心手鏈讓長者隨時佩戴、補助GPS個人衛星定位器，也由警方建置捺印指紋檔案，但近年推動效率不彰，目前手鏈覆蓋率過低，多數長者高齡八旬時才獲知能申請，失智走失風險已成基層家庭沉重負擔。

高雄截至今年3月，65歲以上人口達57萬人，比例逾21%，已進入超高齡社會，根據衛福部失智症流行病學調查結果，全國社區65歲以上長者失智症盛行率為7.99%，即高雄有近4.6萬名失智長者，偏鄉地區因幅員廣大、社區巷弄多，常導致失智者走失，照顧壓力已成為基層家庭沉重負擔。

高雄市失智人口攀升已成嚴峻課題，2011至2025年65歲以上高齡者失蹤人口共3005人，以失智症走失953人占31%最高，去年失智症走失234人為近5年最高，較2011年增加25人。

高雄市為預防長者走失，社會局提供失智症、智能障礙、精神異常、有走失傾向或曾走失者申請配戴「安心手鍊」，手鍊上鑲有姓名及2支家屬聯絡電話，此外另補助民眾購買「GPS個人衛星定位器」，該定位器採衛星定位、電池待機超過72小時，具備緊急救援功能。

目前GPS個人衛星定位器僅補助全市身心障礙者，一般戶、中低收入戶、低收入戶分別補助4500元、6750元、9000元；捺印指紋由警方免費建檔，安心手鍊則由警分局、38區公所、18處社福中心協助民眾申請，偏鄉地區可利用郵寄或傳真方式申請。

據統計，高雄市每年編列近10萬元製作安心手鏈，2023年至2025年製發安心手鍊各672件、730件及792件，GPS個人衛星定位器2023年至2025年僅補助61件。

市議員黃彥毓表示，全市潛在失智長者達4.5萬人，但截至前年底僅發放1萬5千多條安心手鍊，去年下半年發放不到400條，發放速度與實際需求落差大，政策推動不足，有長者近80歲才主動申請，許多長者甚至不清楚已出現失智徵兆，親友疏於照顧之下，走失風險擴大，市府應結合民政體系，主動接觸潛在高風險族群，加速建立防走失與即時定位安全網。

社會局長蔡宛芬回應，將針對「曾有走失紀錄」長者改採主動關懷機制，提供申請安心手鍊或衛星定位設備的服務；此外，市府已配合中央辦理獨居老人需求普查，未來將結合民政系統，在第一線訪查時，由普查人員主動辨識有需求長輩，提供衛星定位或安心手鍊等資訊並協助申請，也會藉由電視跑馬燈、臉書粉絲團、電臺廣播進行宣導，增加安心手鍊曝光度。

社會局 衛福部 高雄市 失智

延伸閱讀

建失智者指紋檔迫警員「拚業績」？ 高雄市警局：鼓勵不懲罰

元大人壽攜手甘霖基金會 辦理數位賦能活動 助長輩重拾生活自信

看見幸福台灣／台南市長黃偉哲 全力優化投資環境

全台5.5萬視障者「僅28隻導盲犬服役中」 供需失衡

相關新聞

5年新高！去年高雄失智走失長者234人 安心手鍊申辦率偏低

高雄邁入超高齡社會，失智長者數量攀升，粗估達四點六萬人，去年共兩百卅四名失智長者走失，為近五年最高，市府為預防走失，免費提供安心手鍊、補助GPS個人衛星定位器，也由警方建置指紋檔案，但不少長者至八旬高

曾有人等900秒紅綠燈…屏東水底寮外環道動工 盼紓解墾丁車流

台一線枋寮鄉水底寮路段與台十七線濱海公路匯流五岔路口是往返台東及屏東恆春半島必經之路，每到連假車水馬龍，有駕駛最長曾等九百秒紅綠燈，是全台連假出遊四大易塞路段之一。歷時六年規畫，水底寮外環工程道昨動土

不只會種還要會賣 枋山開課教農民拍短影音拚電商

為了助農漁民爭取電商商機，屏東縣枋山鄉公所今舉辦辦兩梯次電農培訓課程，每梯次逾60名枋山地區農漁民參與。枋山鄉長羅金良指出，課程結合短影音、品牌敘事、手機商品攝影及AI修圖實務等主題，深入淺出教學分享

屏東交通公路建設3100億拚路網 交通部長：高屏二快9月屏東端動工

屏東交通建設齊發，交通部長陳世凱今預告，高屏第二快速道路預計今年9月屏東端先動工。

獨／全中運爆做白工爭議 高市19名國中生無薪當場地助理

115年全國中等學校運動會爆出勞務爭議，一名家長指控，孩子擔任游泳池場地助理，連續工作5天、每天超過10小時，比賽結束後卻被告知沒有薪水，怒批把學生當免費勞力做白工；校方回應，主辦方認定未滿16歲不能

高雄去年失智者走失案達234人「近5年新高」 防範措施覆蓋率低

高雄市邁入超高齡化社會，失智長者數量攀升，粗估已達4.6萬名，去年全市失智長者走失人數高達234人，為近5年最高，市府為預防走失，免費提供安心手鏈讓長者隨時佩戴、補助GPS個人衛星定位器，也由警方建置

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。