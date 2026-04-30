高雄去年失智者走失案達234人「近5年新高」 防範措施覆蓋率低

高雄市邁入超高齡化社會，失智長者數量攀升，粗估已達4.6萬名，去年全市失智長者走失人數高達234人，為近5年最高，市府為預防走失，免費提供安心手鏈讓長者隨時佩戴、補助GPS個人衛星定位器，也由警方建置捺印指紋檔案，但近年推動效率不彰，目前手鏈覆蓋率過低，多數長者高齡八旬時才獲知能申請，失智走失風險已成基層家庭沉重負擔。

高雄截至今年3月，65歲以上人口達57萬人，比例逾21%，已進入超高齡社會，根據衛福部失智症流行病學調查結果，全國社區65歲以上長者失智症盛行率為7.99%，即高雄有近4.6萬名失智長者，偏鄉地區因幅員廣大、社區巷弄多，常導致失智者走失，照顧壓力已成為基層家庭沉重負擔。

高雄市失智人口攀升已成嚴峻課題，2011至2025年65歲以上高齡者失蹤人口共3005人，以失智症走失953人占31%最高，去年失智症走失234人為近5年最高，較2011年增加25人。

高雄市為預防長者走失，社會局提供失智症、智能障礙、精神異常、有走失傾向或曾走失者申請配戴「安心手鍊」，手鍊上鑲有姓名及2支家屬聯絡電話，此外另補助民眾購買「GPS個人衛星定位器」，該定位器採衛星定位、電池待機超過72小時，具備緊急救援功能。

目前GPS個人衛星定位器僅補助全市身心障礙者，一般戶、中低收入戶、低收入戶分別補助4500元、6750元、9000元；捺印指紋由警方免費建檔，安心手鍊則由警分局、38區公所、18處社福中心協助民眾申請，偏鄉地區可利用郵寄或傳真方式申請。

據統計，高雄市每年編列近10萬元製作安心手鏈，2023年至2025年製發安心手鍊各672件、730件及792件，GPS個人衛星定位器2023年至2025年僅補助61件。

市議員黃彥毓表示，全市潛在失智長者達4.5萬人，但截至前年底僅發放1萬5千多條安心手鍊，去年下半年發放不到400條，發放速度與實際需求落差大，政策推動不足，有長者近80歲才主動申請，許多長者甚至不清楚已出現失智徵兆，親友疏於照顧之下，走失風險擴大，市府應結合民政體系，主動接觸潛在高風險族群，加速建立防走失與即時定位安全網。

社會局長蔡宛芬回應，將針對「曾有走失紀錄」長者改採主動關懷機制，提供申請安心手鍊或衛星定位設備的服務；此外，市府已配合中央辦理獨居老人需求普查，未來將結合民政系統，在第一線訪查時，由普查人員主動辨識有需求長輩，提供衛星定位或安心手鍊等資訊並協助申請，也會藉由電視跑馬燈、臉書粉絲團、電臺廣播進行宣導，增加安心手鍊曝光度。