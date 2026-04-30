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曾有人等900秒紅綠燈…屏東水底寮外環道動工 盼紓解墾丁車流

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
歷時六年規畫，屏東縣台一線水底寮外環道工程昨動土，交通部長陳世凱（右九）、縣長周春米（右八）、立委徐富癸（左九）等出席，預計明年底完工。記者劉星君／攝影
歷時六年規畫，屏東縣台一線水底寮外環道工程昨動土，交通部長陳世凱（右九）、縣長周春米（右八）、立委徐富癸（左九）等出席，預計明年底完工。記者劉星君／攝影

台一線枋寮鄉水底寮路段與台十七線濱海公路匯流五岔路口是往返台東屏東恆春半島必經之路，每到連假車水馬龍，有駕駛最長曾等九百秒紅綠燈，是全台連假出遊四大易塞路段之一。歷時六年規畫，水底寮外環工程道昨動土，拚明年底完工，屆時銜接屏南快道，可望帶動周邊發展。

交通部陳世凱、立委徐富癸、縣長周春米等人昨出席動土典禮，陳世凱說，枋寮外環道是未來屏南快道重要起點，交通部對屏東公路建設將投入約三千多億元，高屏第二條快速道路屏東端，今年九月動工。

周春米表示，水底寮路段因號誌密集、連假車流集中，常出現壅塞，尖峰時段甚至需等九百秒紅綠燈，現雖縮短為三百秒，仍顯示建設迫切性，水底寮外環道工程是「屏南快速道路」重要先行建設，對改善枋寮及屏南地區交通具關鍵意義。枋寮是農漁產重鎮，農會集貨量名列全國第二，盛產蓮霧、芒果、稻米等作物，交通順暢與否影響產業運輸效率。

縣府表示，外環道工程全長約四點三公里，總經費約八點多億元，雙向四車道並設慢車道，設計速率每小時七十公里，兼顧排水、防洪與景觀綠化需求，完工後可有效分流過境車潮，交旅處長黃國維說，屏南快速道路正由公路局辦理綜合規畫及環評，已進入二階環評。立委徐富癸認為，「枋寮大平台」發展計畫，由交通建設先行，可帶動地方。

交通部 周春米 陳世凱 恆春 台東 屏東

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