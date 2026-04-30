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建失智者指紋檔迫警員「拚業績」？ 高雄市警局：鼓勵不懲罰

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄對全市失智長者做指紋建檔，透過刑事警察局指紋電腦比對系統，確認走失者身分並通知家屬。圖／高雄市警察局提供
高雄對全市失智長者做指紋建檔，透過刑事警察局指紋電腦比對系統，確認走失者身分並通知家屬。圖／高雄市警察局提供

高雄市警察局配合警政署建置全市失智長者指紋檔，以利長者走失被尋獲時能比對身分，全市累積三○四一個捺印指紋人數，但警方因加強力度推廣，過去曾爆出有警員礙於「業績壓力」，強硬要求民眾帶家中長者到警局捺指紋爭議。市警局重申，非強迫性，絕不會給基層員警壓力。

高雄市警察局回應，防治科當年初獲知專案成效不佳，由各分局與衛生局、社會局合作加強訪視，鼓勵慰勞員警辛苦執勤才訂立行政獎勵，但此專案採「鼓勵不懲罰」，未要求員警拚績效，未曾訂定目標值，也沒有相關懲處。

市警局針對年滿五十歲長者且具身心障礙、失智、精神病患者進行指紋捺印建檔，透過刑事警察局指紋電腦比對系統，可即時確認走失者身分，幫忙找到回家的路。這項服務由家屬或監護人向刑事鑑識中心、各分局偵查隊提出申請，帶戶口名簿、身分證或身心障礙證明就可辦理；社福團體累計十人以上，可由警局派員前往處理。

據統計，高雄失智者捺印指紋人數近五年新增二二一一人，二○一二年推行至今已累積三○四一人，二○二三年警政署推動社區警政再出發，鼓勵警察到社區宣導並提供行政獎勵，當年一年增加一千五百個建檔數。

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