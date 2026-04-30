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5年新高！去年高雄失智走失長者234人 安心手鍊申辦率偏低

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市去年失智症長者走失兩百卅四人，為近五年最高，市府雖推出安心手練、GPS個人衛星定位器等，但近年推動效率不彰，目前手練覆蓋率過低。圖／高雄市社會局提供
高雄市去年失智症長者走失兩百卅四人，為近五年最高，市府雖推出安心手練、GPS個人衛星定位器等，但近年推動效率不彰，目前手練覆蓋率過低。圖／高雄市社會局提供

高雄邁入超高齡社會，失智長者數量攀升，粗估達四點六萬人，去年共兩百卅四名失智長者走失，為近五年最高，市府為預防走失，免費提供安心手鍊、補助GPS個人衛星定位器，也由警方建置指紋檔案，但不少長者至八旬高齡時才獲知能申請，以致手鍊覆蓋率偏低，失智走失風險已成基層家庭未爆彈。

社會局長蔡宛芬表示，將主動關懷有「走失紀錄」的長者，協助申請安心手鍊或衛星定位器；此外配合中央辦理獨居老人需求普查，未來結合民政系統，第一線訪查時主動辨識長者的需求，協助申辦衛星定位或安心手鍊，也藉由電視跑馬燈、臉書粉絲團、電台廣播進一步宣導。

議員黃彥毓指高雄潛在失智長者達四點五萬人，至前年底僅發放一萬五千多條安心手鍊，去年下半年發放不到四百條，長者近八十歲才知道要申請，若已有失智徵兆，親友又疏於照顧，走失風險易擴增，要求社會局結合民政體系，主動接觸潛在高風險族群，加速建立即時定位安全網。

至今年三月，高雄六十五歲以上人口達五十七萬人，比率逾百分之廿一，已進入超高齡社會，據衛福部失智症流行病學調查結果，全國六十五歲以上失智症盛行率為百分之七點九九，經換算，高雄有近四點六萬名失智長者，偏鄉幅員廣大、巷弄多，更易走失。二○一一至二○二五年六十五歲以上失蹤人口共三千○五人，失智症患者達九五三人，占百分之卅一。

社會局表示，為防長者走失，高雄市每年編列近十萬元製作安心手鍊，提供失智症、智能障礙、精神異常、有走失傾向或曾走失者申請，手鍊上鑲有姓名及兩支家屬聯絡電話，另補助民眾購買GPS個人衛星定位器，電池可待機超過七十二小時，有利緊急救援。目前衛星定位器依對象不同，補助四千五百元至九千元不等，安心手鍊由警分局、卅八區公所、十八處社福中心協助民眾申請，偏鄉地區可用郵寄或傳真方式申請。

社會局 超高齡社會 失智症

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