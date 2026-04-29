不只會種還要會賣 枋山開課教農民拍短影音拚電商

為了助農漁民爭取電商商機，屏東縣枋山鄉公所今舉辦辦兩梯次電農培訓課程，每梯次逾60名枋山地區農漁民參與。枋山鄉長羅金良指出，課程結合短影音、品牌敘事、手機商品攝影及AI修圖實務等主題，深入淺出教學分享，協助學員提升產品行銷與數位應用能力。

「不只要很會種植，更要很會賣！」羅金良說，枋山鄉有愛文芒果、洋蔥及多項優質農漁特產，過去多仰賴傳統通路與實體銷售，面對市場型態轉變，農漁民也應逐步建立數位行銷觀念，善用手機、社群平台與網路工具，將在地好產品推廣，把生意從馬路做到網路。

課程由短影音知名講師南國講授「短影音規劃設計與品牌敘事」，帶領學員了解如何建立清晰影片邏輯、規畫短影音，強化品牌故事表達能力；手機攝影達人王小路講授「手機商品攝影與AI修圖實務」，指導學員運用手機拍攝技巧及簡易修圖工具，提升商品照片質感與社群呈現效果。

課程策展人張玲菁強調，短影音當道的年代，30秒內的短影音可能爆紅，一張好照片勝過千言萬語，短影音與好照片，傳遞品牌的溫度，職人的精神與在地的風土，將產品與服務差異化的優越性呈現出來，是地方品牌勝出的關鍵。

枋山鄉公所表示，未來將持續規畫貼近地方需求培訓課程與輔導措施，協助農漁民強化品牌經營及行銷能力，拓展更多元銷售通路，提升枋山農漁特產能見度與整體產業競爭力。