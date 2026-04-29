快訊

女警披白紗夢碎…親友徵死亡車禍影像 怒轟肇事女大生「嘻嘻哈哈吃火鍋」

明全台濕涼！勞動節連假「多雲到晴」好天氣 下周另波鋒面挾雷雨來襲

聽新聞
0:00 / 0:00

不只會種還要會賣 枋山開課教農民拍短影音拚電商

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
協助農漁民爭取電商商機，屏東縣枋山鄉公所今舉辦辦兩梯次電農培訓課程，每梯次逾60名枋山地區農漁民參與，收穫滿滿。圖／枋山鄉公所提供
協助農漁民爭取電商商機，屏東縣枋山鄉公所今舉辦辦兩梯次電農培訓課程，每梯次逾60名枋山地區農漁民參與，收穫滿滿。圖／枋山鄉公所提供

為了助農漁民爭取電商商機，屏東縣枋山鄉公所今舉辦辦兩梯次電農培訓課程，每梯次逾60名枋山地區農漁民參與。枋山鄉長羅金良指出，課程結合短影音、品牌敘事、手機商品攝影及AI修圖實務等主題，深入淺出教學分享，協助學員提升產品行銷與數位應用能力。

「不只要很會種植，更要很會賣！」羅金良說，枋山鄉有愛文芒果、洋蔥及多項優質農漁特產，過去多仰賴傳統通路與實體銷售，面對市場型態轉變，農漁民也應逐步建立數位行銷觀念，善用手機、社群平台與網路工具，將在地好產品推廣，把生意從馬路做到網路。

課程由短影音知名講師南國講授「短影音規劃設計與品牌敘事」，帶領學員了解如何建立清晰影片邏輯、規畫短影音，強化品牌故事表達能力；手機攝影達人王小路講授「手機商品攝影與AI修圖實務」，指導學員運用手機拍攝技巧及簡易修圖工具，提升商品照片質感與社群呈現效果。

課程策展人張玲菁強調，短影音當道的年代，30秒內的短影音可能爆紅，一張好照片勝過千言萬語，短影音與好照片，傳遞品牌的溫度，職人的精神與在地的風土，將產品與服務差異化的優越性呈現出來，是地方品牌勝出的關鍵。

枋山鄉公所表示，未來將持續規畫貼近地方需求培訓課程與輔導措施，協助農漁民強化品牌經營及行銷能力，拓展更多元銷售通路，提升枋山農漁特產能見度與整體產業競爭力。

協助農漁民爭取電商商機，屏東縣枋山鄉公所今舉辦辦兩梯次電農培訓課程，每梯次逾60名枋山地區農漁民參與，收穫滿滿。圖／枋山鄉公所提供
協助農漁民爭取電商商機，屏東縣枋山鄉公所今舉辦辦兩梯次電農培訓課程，每梯次逾60名枋山地區農漁民參與，收穫滿滿。圖／枋山鄉公所提供

電商 漁民

延伸閱讀

AI浪潮來襲 嘉縣文化觀光局培力觀光旅宿科技行銷力

「設計進化學苑」啟用 悍家居打造軟裝產業Al升級引擎

台驊多角化經營！韻驊共享辦公室迎2周年 推AI應用助中小企業

農村男從海爾集團最年輕銷售總監變保險大王 連續108周每周簽3張保單

相關新聞

不只會種還要會賣 枋山開課教農民拍短影音拚電商

為了助農漁民爭取電商商機，屏東縣枋山鄉公所今舉辦辦兩梯次電農培訓課程，每梯次逾60名枋山地區農漁民參與。枋山鄉長羅金良指出，課程結合短影音、品牌敘事、手機商品攝影及AI修圖實務等主題，深入淺出教學分享

屏東交通公路建設3100億拚路網 交通部長：高屏二快9月屏東端動工

屏東交通建設齊發，交通部長陳世凱今預告，高屏第二快速道路預計今年9月屏東端先動工。

紅綠燈最久900秒！墾丁要道「枋寮水底寮」蓋外環道 拚2027年完工

台一線枋寮鄉水底寮路段與台17線濱海公路匯流五岔路口是往返台東縣、屏東縣恆春半島必經之路，每到連假對遊客、在地人都是交通夢魘，最長等到900秒紅路燈，更是全台連假出遊四大易塞路段之一。歷時6年，水底寮

獨／全中運爆做白工爭議 高市19名國中生無薪當場地助理

115年全國中等學校運動會爆出勞務爭議，一名家長指控，孩子擔任游泳池場地助理，連續工作5天、每天超過10小時，比賽結束後卻被告知沒有薪水，怒批把學生當免費勞力做白工；校方回應，主辦方認定未滿16歲不能

溫柔的母愛照亮15段人生 寄養媽媽柯玉放獲屏東縣模範母親

屏東家扶中心寄養媽媽70歲柯玉放投入寄養家庭服務逾18年，她和已故丈夫許增鋁共同照顧15名寄養童，為寄養童築起安心停靠家，柯玉放今年獲選屏東縣模範母親，她呼籲更多有愛且較年輕家庭加入寄養家庭行列，讓生

預防勞工熱傷害！屏東縣降溫神器補助 最多1.5萬元

熱危害影響勞動力，二○二二年至二○二四年六都熱危害總時數，高雄增幅最大、潛在經濟損失居六都第一，民代建議補助戶外勞工添購風扇衣，訂定城市降溫計畫；屏東縣長周春米昨宣布補助水冷扇、風扇衣與水冷服等降溫設

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。