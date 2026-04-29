高雄出版「神奇照相館」 30家老相館說百年故事

高雄市文化局歷時一年半田野調查與史料整理，今天出版「神奇照相館—高雄人情商店．老照相館時代故事」專書，集結15位作家、攝影師與繪者，記錄30家在地照相館的時代故事。

高雄市政府文化局今天舉辦新書發表記者會，文化局長王文翠說，過去在史博館服務時，館內收藏許多珍貴的老照片，從證件照、婚禮側拍、阿公的黑白相片，到阿嬤最後一張遺照、小孩留學前、男人當兵後、女人初為人母等，都在老相館裡留下印記。

王文翠說，「神奇照相館」是高雄人情商店書系的第3本書，蒐羅30間老照相館的故事。照相館老闆與民眾接觸時知道很多故事，就如家庭相簿是人情溫度的重要存在。謝謝15位作家、攝影師和繪者一起完成這本承載高雄記憶的著作。

文化局表示，這本書分為山線、海線與縱貫線，共收錄30家具有代表性的老照相館與沖印店，從六龜、旗山等山城，到鹽埕、鼓山等市區，再延伸至楠梓、左營與橋頭等地，透過影像與故事，勾勒出地方產業與人情互動的歷史輪廓。

文化局表示，作者走訪的高雄30間老照相館，包括六龜「麗美照相館」、「永和相館」，旗山「奇奇彩色沖印社」、「日光照相館」、「藝林照相館」；彌陀「真善美藝苑」，鹽埕「國峰照相館」、鼓山「影藝照相館」、楠仔坑中街「吉相攝影照館」，左營「望家攝影社」、橋頭「吉祥照相館」等。

此外，書中也呈現攝影技術的演進，從傳統暗房沖印、手工修片，到現代數位轉型，反映產業變遷與時代發展。部分篇章以「快門線」主題，探討攝影專業與歷史脈絡。

為推廣新書，文化局規劃系列講座、走讀與體驗活動，首場講座「一間照相館的家庭照相簿」預計6月19日登場，邀請攝影工作者分享整理家族影像經驗；也將舉辦走讀與復古沖印體驗等活動。