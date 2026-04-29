綠委賴瑞隆爭取職業工會補助 民團批為選高雄市長綁樁

民進黨立法委員賴瑞隆等人日前開記者會，推動勞退改革保障「純舊制」勞工，今有民團批記者會作秀，指賴不為受雇勞工打拚，卻積極幫恩庇侍從型工會爭取補助，人民的納稅錢變成了綁樁錢。

桃園市產業總工會、台灣貨運倉儲物流業產業工會與台灣鐵路產業工會今聯合聲明，今年五一勞動節遊行主要訴求為「退休制度改革」，大家最為關心的議題莫過於20年沒有提高的勞退新制、長年無法突破的勞退舊制天花板及9年未提高的勞工保險投保級距，這些議題桃產總曾在4月1日前往總統府衝撞，希望賴清德總統立刻改革，在五一遊行過後也準備繼續抗爭。

聲明也指出，賴瑞隆等多名綠委日前開記者會，表示要保障「純舊制勞工權益」，但作秀式的記者會通篇完全沒有準備提高雇主成本，實質是漠視勞工訴求，延續錯誤政策霸凌勞工，呼籲一心爭取高雄市長的賴瑞隆要傾聽基層心聲。

民團指出，根據勞動部最新的勞工退休金年報，2024年台灣勞工平均領取勞退新制月退休金僅5202元，明顯不足負擔勞工退休後生活，去年12月24日高雄在地工會曾前往行政院南辦陳情，要求提高雇主提撥，但賴瑞隆等委員召開的記者會，竟然完全沒回應高達779萬名新制勞工對提高雇主提撥的期待，真的毫不關心也看不起廣大基層勞工。

今年1月28日，當年主推勞退新制上路的陳菊請辭檢察院長職務，賴瑞隆發文表示「心裡不捨、滿懷感激與敬意」，相對地，對於長年在工作崗位打拼，仍只有6%勞退新制提撥的勞工，賴瑞隆傲慢忽視，民進黨政府更只會叫勞工自己存退休金，不但證實當年陳菊說「先求有，再求好」是謊言，其子弟兵賴瑞隆更是接著霸凌勞工。

民團也說，賴瑞隆所謂舊制退休金轉到新制的政策，仔細一看，其實是讓勞工轉到「新制自提」，工會當時提出舊制退休金要提高計算基數天花板就是因為要達到舊制退休要件不容易，常需要10年、15年在同家事業單位才能成就要件。現在純舊制勞工人數剩11萬人，這些人必定都是工作年資超過20年以上的勞工，這樣居功厥偉、固守職場的人，賴瑞隆非但沒有「心裡不捨、滿懷感激與敬意」，只會要他們自己提撥退休金。蔡英文前總統曾說勞工是民進黨心中最軟的一塊，現在看何其諷刺。

另外，賴瑞隆沒幫779萬名新制勞工爭取提高新制提撥，幫職業工會爭取提高補助卻異常積極，今年3月10日直接向行政院長卓榮泰爭取每個職業工會每名會員可提高2元補助。賴瑞隆爭取的2元是人民的納稅錢，但不會到基層勞工手中，絕大部分是進到各職業工會經營者手裡，賴今年要選高雄市長，這些補助款就是他的綁樁錢。