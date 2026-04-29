連江縣府跨海來金門取經 智慧通關、增班疏運成交流重點

連江縣政府秘書長陳明傑今天率團赴金門，實地考察金門港旅運中心，針對智慧化港口管理、通關動線優化，以及離島居民最關心的增班船班與疏運效率等議題，與金門縣政府深入交流。雙方都認為，面對連假與旅遊旺季的大量人流，建立更具彈性的加班船調度機制，已成離島交通治理的重要課題。

金門縣政府表示，金門港旅運中心新大樓設計以「人本服務」與「科技管理」為核心，透過智慧化通關設備與動線規劃，大幅縮短旅客候船與通關時間，提升整體旅運效率，也讓旅客往返體驗更加順暢。

參訪過程中，連江縣團隊特別關注智慧通關設備的實際運作情形，並就通關動線安排、安全管理措施，以及商業空間活化等實務問題進行交流。縣府相關單位也分享新旅運中心在港務管理上的經驗，作為離島港埠升級的參考方向。

由於近期兩岸往來需求持續升溫，雙方也在座談中聚焦「增班機制」的建立，金門與馬祖在連假期間都面臨大量返鄉與觀光人潮，如何與航商協調加班船、建立更即時的船班調度系統，以及透過線上訂位平台整合資訊，成為討論重點。

金門縣府指出，尖峰時段的通關效率與船班彈性，直接影響鄉親返鄉便利與觀光品質，若能透過跨縣市經驗交流，建立更完善的疏運配套，將有助提升整體離島交通韌性。

縣府表示，連江縣與金門同為離島，在交通運輸與觀光發展上面臨相似挑戰，也擁有共同的發展契機；此次參訪不僅深化雙方交流，也為未來相關建設與政策推動提供重要參考，未來將持續精進基礎建設，攜手離島夥伴共同提升生活品質與觀光服務能量。

連江縣政府秘書長陳明傑今天率團赴金門，實地考察金門港旅運中心，相關人員考察通關大廳與免稅店等處。圖／金門縣港務處提供