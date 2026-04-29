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台灣佛教創會80周年 19國齊聚展現宗教外交軟實力

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
各國代表共同點燈祈福、齊誦祝禱。圖／台灣佛教總會提供
各國代表共同點燈祈福、齊誦祝禱。圖／台灣佛教總會提供

為慶祝台灣佛教總會創會80周年，結合宗教慶典由台灣佛教總會攜手中華佛教比丘尼協進會及屏東縣佛教會共同舉辦文化展演與國際交流的系列活動近日於全台登場，吸引來自19國僧侶與信眾參與，展現台灣佛教界的凝聚力與國際能見度，活動內容涵蓋理事長交接典禮、浴佛大典及全球佛教文化交流行程，並安排與會者參訪佛陀紀念館、中台禪寺及梅山龍王金殿等指標場域，透過宗教與人文交織的空間，深化國際對話。

其中全球佛教文化聯誼晚會，融合傳統戲曲、舞蹈與梵音演出，由國立臺灣戲曲學院等團體接力登台，呈現多元藝術風貌。各國代表並共同點燈祈福，場面莊嚴溫馨，展現宗教跨越語言與文化的凝聚力量。此外，曾於電影《悉達多太子》飾演佛陀的印度演員加甘·馬利克亦到場分享，強調佛法對其人生的深遠影響，並鼓勵年輕世代拓展視野、勇敢逐夢。整體活動展現宗教、文化與國際交流的融合成果，為台灣宗教外交寫下新頁。

台灣佛教總會理事長會常大法師表示，台灣佛教長年以慈悲為本，持續投入社會關懷與國際援助，期盼透過此次活動凝聚善念、祈願世界和平。

龍王金殿由簡巧雲女士（右）發願建設，為此次宗教交流增添壯闊而靜謐的精神場域。圖／台灣佛教總會提供
龍王金殿由簡巧雲女士（右）發願建設，為此次宗教交流增添壯闊而靜謐的精神場域。圖／台灣佛教總會提供

在自然與人文交織的空間中，感受台灣佛教深厚底蘊。圖／台灣佛教總會提供
在自然與人文交織的空間中，感受台灣佛教深厚底蘊。圖／台灣佛教總會提供

全球佛教文化聯誼晚會，將整體活動推向高潮。圖／台灣佛教總會提供
全球佛教文化聯誼晚會，將整體活動推向高潮。圖／台灣佛教總會提供

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