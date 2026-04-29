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中國上海居民恢復赴金馬旅遊 金門縣府：樂觀其成

中央社／ 金門29日電

中國上海市文旅局今天公告，即日起上海居民可赴金門、馬祖旅遊；金門縣副縣長李文良表示，縣府樂觀其成，「一切等中央核定，我們就是做準備對接工作」。

上海市文旅局官網今天公告，即日起，上海居民可透過上海市、福建省具備相關資質（指具備認證、許可證）旅行社報名赴金門、馬祖團隊遊和個人遊，按規定向兩地公安機關出入境管理機構申請辦理赴金門、馬祖旅遊簽注。

中國文化和旅遊部（文旅部）先前於2月4日宣布，大陸方面將於近期恢復上海居民赴金馬旅遊。由上海市旅遊行業協會組織踩線團也於27日抵達金門交流，今天下午將結束3天行程。

針對上海居民將可至金門旅遊，金門副縣長李文良接受中央社記者採訪表示，縣府樂觀其成，也會做好所有對接工作，包括請觀光處與旅行社做好準備，「一切等中央核定，我們就是做準備對接工作」。

李文良說，金門傳統閩南、軍事與僑鄉文化，以及生態環境都是觀光特色，可以透過旅行社安排規劃主題式遊程；他也說，也期待陸方開放江蘇、廣東等更鄰近金門地區，對觀光助益可能更直接，「整個中國大陸旅客，我們都很歡迎」。

中國大陸 上海 中央社

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