屏東交通公路建設3100億拚路網 交通部長：高屏二快9月屏東端動工

屏東交通建設齊發，交通部長陳世凱今預告，高屏第二快速道路預計今年9月屏東端先動工。

陳世凱今出席台一線枋寮水底寮路段動工典禮致詞說，屏東位在台灣最南端，但屏東不是站尾包衰，屏東交通一定大躍進，未來計畫要做，包括今天動工的，投入屏東縣公路交通建設超過3100億元。

陳世凱說，今年除了枋寮外環道動工外，高屏第二快速道路預計今年9月屏東端動工。屏南二快部分已進入二階環評，正與地方持續溝通路線規畫。水底寮外環道未來將作為屏南快速道路枋寮交流道的重要聯絡道路，扮演關鍵節點角色。除了公路建設外，捷運、高鐵都會來到屏東。

交旅處長黃國維說，水底寮外環道，不只是解決水底寮三叉五叉路口紅綠燈問題，更重要解決屏南交通節點瓶頸，也為未來配合屏南快道連接，水底寮外環道完工後，將銜接屏南快道，完善屏南交通系統。

黃國維說，今年九月是高屏二快屏東端動土，可解決舒緩高屏大橋，台88快速道路塞車分流，可以連結與高市通勤距離。

黃國維也表示，屏東規畫軌道系統，高鐵方案確定，進入環評階段。還有屏東縣府與交通部合作捷運路網，紅線第一期的可行性研究規畫與審核。枋寮鄉的枋寮大平台計畫，枋寮車站抬高，讓都市連結縫合，現將進入第二階段，綜合規畫與環評同步進行。

立法委員徐富癸表示，水底寮外環道是屏南交通建設的重要起點，未來結合屏南快速道路，將有效改善區域交通問題。枋寮不僅擁有豐富農漁產與人文資源，未來推動「枋寮大平台」發展計畫，透過交通建設先行，帶動地方整體發展。