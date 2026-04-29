快訊

美中為「川習會」拚籌碼...習近平握1王牌 川普狠掐陸原油命脈

交鋒80分鐘沒共識 藍版軍購條例仍待協調整合

LINE免費貼圖6款！賓士貼圖免任務用半年 「使用鈔能力」購物男女必用

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東交通公路建設3100億拚路網 交通部長：高屏二快9月屏東端動工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
交通部長陳世凱今預告，高屏第二快速道路預計今年9月屏東端先動工。記者劉星君／攝影
交通部長陳世凱今預告，高屏第二快速道路預計今年9月屏東端先動工。記者劉星君／攝影

屏東交通建設齊發，交通部長陳世凱今預告，高屏第二快速道路預計今年9月屏東端先動工。

陳世凱今出席台一線枋寮水底寮路段動工典禮致詞說，屏東位在台灣最南端，但屏東不是站尾包衰，屏東交通一定大躍進，未來計畫要做，包括今天動工的，投入屏東縣公路交通建設超過3100億元。

陳世凱說，今年除了枋寮外環道動工外，高屏第二快速道路預計今年9月屏東端動工。屏南二快部分已進入二階環評，正與地方持續溝通路線規畫。水底寮外環道未來將作為屏南快速道路枋寮交流道的重要聯絡道路，扮演關鍵節點角色。除了公路建設外，捷運、高鐵都會來到屏東。

交旅處長黃國維說，水底寮外環道，不只是解決水底寮三叉五叉路口紅綠燈問題，更重要解決屏南交通節點瓶頸，也為未來配合屏南快道連接，水底寮外環道完工後，將銜接屏南快道，完善屏南交通系統。

黃國維說，今年九月是高屏二快屏東端動土，可解決舒緩高屏大橋，台88快速道路塞車分流，可以連結與高市通勤距離。

黃國維也表示，屏東規畫軌道系統，高鐵方案確定，進入環評階段。還有屏東縣府與交通部合作捷運路網，紅線第一期的可行性研究規畫與審核。枋寮鄉的枋寮大平台計畫，枋寮車站抬高，讓都市連結縫合，現將進入第二階段，綜合規畫與環評同步進行。

立法委員徐富癸表示，水底寮外環道是屏南交通建設的重要起點，未來結合屏南快速道路，將有效改善區域交通問題。枋寮不僅擁有豐富農漁產與人文資源，未來推動「枋寮大平台」發展計畫，透過交通建設先行，帶動地方整體發展。

環評 交通部 屏東

延伸閱讀

紅綠燈最長得等900秒 墾丁要道枋寮水底寮要蓋外環道拚2027年底完工

台61竹南段改善工程基設通過 新北至苗栗段將成全封閉式快速道路

南科交通重大建設 北外環四期今辦用地「協議價購」說明會

基隆打造北五堵智慧科技園區 謝國樑：建構銜接大台北核心門戶

相關新聞

屏東交通公路建設3100億拚路網 交通部長：高屏二快9月屏東端動工

屏東交通建設齊發，交通部長陳世凱今預告，高屏第二快速道路預計今年9月屏東端先動工。

紅綠燈最久900秒！墾丁要道「枋寮水底寮」蓋外環道 拚2027年完工

台一線枋寮鄉水底寮路段與台17線濱海公路匯流五岔路口是往返台東縣、屏東縣恆春半島必經之路，每到連假對遊客、在地人都是交通夢魘，最長等到900秒紅路燈，更是全台連假出遊四大易塞路段之一。歷時6年，水底寮

獨／全中運爆做白工爭議 高市19名國中生無薪當場地助理

115年全國中等學校運動會爆出勞務爭議，一名家長指控，孩子擔任游泳池場地助理，連續工作5天、每天超過10小時，比賽結束後卻被告知沒有薪水，怒批把學生當免費勞力做白工；校方回應，主辦方認定未滿16歲不能

溫柔的母愛照亮15段人生 寄養媽媽柯玉放獲屏東縣模範母親

屏東家扶中心寄養媽媽70歲柯玉放投入寄養家庭服務逾18年，她和已故丈夫許增鋁共同照顧15名寄養童，為寄養童築起安心停靠家，柯玉放今年獲選屏東縣模範母親，她呼籲更多有愛且較年輕家庭加入寄養家庭行列，讓生

預防勞工熱傷害！屏東縣降溫神器補助 最多1.5萬元

熱危害影響勞動力，二○二二年至二○二四年六都熱危害總時數，高雄增幅最大、潛在經濟損失居六都第一，民代建議補助戶外勞工添購風扇衣，訂定城市降溫計畫；屏東縣長周春米昨宣布補助水冷扇、風扇衣與水冷服等降溫設

核安會恆春舉辦核三再運轉說明會 地方官員贊成環團反對

核安會今天在恆春鎮公所舉辦「審查核三廠運轉執照換發案說明會」，包括立委、官員、民眾及各團體共百餘人到場參加，有10多人登記上台發言，多反對核三重啟，恆春鎮長尤史經及車城鄉長陳政雄都表示贊成，立委徐富癸

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。