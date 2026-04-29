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紅綠燈最久900秒！墾丁要道「枋寮水底寮」蓋外環道 拚2027年完工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
台一線水底寮外環道工程終點。圖／公路局提供
台一線水底寮外環道工程終點。圖／公路局提供

台一線枋寮鄉水底寮路段與台17線濱海公路匯流五岔路口是往返台東縣、屏東縣恆春半島必經之路，每到連假對遊客、在地人都是交通夢魘，最長等到900秒紅綠燈，更是全台連假出遊四大易塞路段之一。歷時6年，水底寮外環道今動土典禮，預計2027年底完工，屆時銜接屏南快道，可望帶動周邊發展。

台一線水底寮外環道工程今動土，交通部長陳世凱、立委徐富癸、縣長周春米等出席。陳世凱的阿嬤是枋寮人，陳世凱說，「枋寮外環道是未來屏南快道重要起點」，交通部針對屏東公路建設未來投入約3100多億元，水底寮外環道工程經費約8億多元，這是一個開始，也會加速屏南快速道路進度。

公路局表示，台1線水底寮路段匯集台17線濱海公路車流，是往來恆春半島 台26線及台東地區台9線的要衝，也是最重要聯外道路，從國道3號及台88線完工通車後，大量遊憩旅次由國道3號南州交流道湧入台1線，讓原本台1線水底寮瓶頸路口路段，在連假尖峰時段壅塞問題更嚴重，也是全台春節連假出遊4大易壅塞路段之一。

縣長周春米表示，此次外環道工程為「屏南快速道路」的重要先行建設，對改善枋寮及屏南地區交通具有關鍵意義。她指出，枋寮為農漁產重鎮，農會集貨量名列全國前段，盛產蓮霧、芒果、稻米等作物，交通順暢與否直接影響產業運輸效率。長期以來，水底寮路段因市區號誌密集、連假車流集中，常出現壅塞情形，尖峰時段甚至需等900秒的紅綠燈，如今雖然縮短300秒，仍顯示外環道建設迫切性。

周春米說，本工程自2019年，前縣長潘孟安任內即開始規畫，歷經用地取得與工程設計等階段，在中央與地方協力順利動工。縣府也將負責相關聯絡道路建設，串聯台1線、沿山公路185縣道及屏南快速道路，逐步完善屏南整體交通路網，讓交通更加便捷，帶動區域均衡發展。

縣府表示，外環道工程全長約4.3公里，總經費約8.73億元，規畫雙向四車道並設慢車道，設計速率每小時70公里，並兼顧排水、防洪與景觀綠化需求，施工期間亦維持地方交通動線順暢。工程完工後，將有效分流過境車潮、減少市區交通干擾，並提升整體運輸效率。

交旅處長黃國維說，完善枋寮地區及恆春半島聯外交通便利性，縣府向交通部爭取「屏南快速道路」，目前進度公路局辦理綜合規畫及環評，已進入二階環評階段作業，期能盡早動土施工，完工後除可改善枋寮地區交通頻頸外，提供屏南地區串聯西部環島高快速公路與東部安全快捷公路路網。

歷時6年規畫，台一線水底寮外環道今動土典禮，交通部長陳世凱、縣長周春米、立委徐富癸等出席，預計2027年底完工，屆時銜接屏南快道。記者劉星君／攝影
歷時6年規畫，台一線水底寮外環道今動土典禮，交通部長陳世凱、縣長周春米、立委徐富癸等出席，預計2027年底完工，屆時銜接屏南快道。記者劉星君／攝影

歷時6年規畫，台一線水底寮外環道今動土典禮，交通部長陳世凱、縣長周春米、立委徐富癸等出席，預計2027年底完工，屆時銜接屏南快道。記者劉星君／攝影
歷時6年規畫，台一線水底寮外環道今動土典禮，交通部長陳世凱、縣長周春米、立委徐富癸等出席，預計2027年底完工，屆時銜接屏南快道。記者劉星君／攝影

歷時6年規畫，台一線水底寮外環道今動土典禮，交通部長陳世凱、縣長周春米、立委徐富癸等出席，預計2027年底完工，屆時銜接屏南快道。記者劉星君／攝影
歷時6年規畫，台一線水底寮外環道今動土典禮，交通部長陳世凱、縣長周春米、立委徐富癸等出席，預計2027年底完工，屆時銜接屏南快道。記者劉星君／攝影

歷時6年規畫，台一線水底寮外環道今動土典禮，預計2027年底完工，屆時銜接屏南快道，圖為台一線水底寮與台十七線交會路口。記者劉星君／攝影
歷時6年規畫，台一線水底寮外環道今動土典禮，預計2027年底完工，屆時銜接屏南快道，圖為台一線水底寮與台十七線交會路口。記者劉星君／攝影

台一線水底寮外環道工程起點。圖／公路局提供
台一線水底寮外環道工程起點。圖／公路局提供

歷時6年規畫，台一線水底寮外環道今動土典禮，交通部長陳世凱（前排左一）、縣長周春米（前排右一）、立委徐富癸等出席，預計2027年底完工，屆時銜接屏南快道。記者劉星君／攝影
歷時6年規畫，台一線水底寮外環道今動土典禮，交通部長陳世凱（前排左一）、縣長周春米（前排右一）、立委徐富癸等出席，預計2027年底完工，屆時銜接屏南快道。記者劉星君／攝影

交通部 屏東縣 周春米

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