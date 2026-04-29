快訊

4歲童15樓墜落身亡 母獨留童外出涉過失致死遭送辦

「花生零關稅滅農說」被批選舉炒作 張麗善轟陳駿季：滿腦子都政治

連假前小確幸！ 國際珍奶日「買一送一」懶人包 超商買2送2、這家加1元多一件

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東推家貓登記絕育送禮券 5月1日開跑

中央社／ 屏東縣29日電

為強化家貓源頭管理並提升動物福利，屏東縣政府將自5月1日起，推出帶貓隻完成寵物登記及絕育就可獲得500元超商禮券，藉以建立完善寵物管理制度。

農業部於民國114年1月1日起將貓納入應辦理登記寵物，且給予貓飼主1年緩衝期，今年1月1日起，貓隻未寵物登記，依動物保護法規定處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。依屏東縣政府統計，縣內家貓推估數為4萬8433隻，而家貓登記比率為48.04%、絕育比率為83.33%。

縣府農業處今天新聞稿表示，為強化家貓源頭管理並提升動物福利，推出「家貓登記絕育送好禮」活動，鼓勵飼主為家中貓咪完成寵物登記及絕育措施，可獲得500元超商禮券，盼落實制度建立完善的寵物管理制度，活動在5月1日開跑。

農業處長鄭永裕強調，推動家貓登記與絕育是減少流浪動物、落實飼主責任的重要政策，補助採「先申請、後核發」機制，每名飼主限申請1隻，透過線上表單申請，活動可上屏東縣政府農業處官網查詢。

延伸閱讀

寵物美容契約遭指難落實 農業部：誤解

寵物美容定型化契約 爆5大缺失

動保用藥新制發布令今註銷 將訂定新修正管理辦法

中化人的「寵愛之旅」，用嚴謹的標準照顧你心愛的毛孩

相關新聞

影／核三廠重啟說明會 周春米：安全、資訊公開、核廢何去何從說清楚

核能安全委員會今28日在核三廠所在地恆春鎮公所舉行核三廠再運轉審查地方說明會，民眾發言踴躍，上午10時到下午1時許才結束。屏東縣長周春米今出席縣府勞青處活動時，被問到核三重啟議題，周春米重申安全重要性

預防勞工熱傷害！屏東縣降溫神器補助 最多1.5萬元

熱危害影響勞動力，二○二二年至二○二四年六都熱危害總時數，高雄增幅最大、潛在經濟損失居六都第一，民代建議補助戶外勞工添購風扇衣，訂定城市降溫計畫；屏東縣長周春米昨宣布補助水冷扇、風扇衣與水冷服等降溫設

核安會恆春舉辦核三再運轉說明會 地方官員贊成環團反對

核安會今天在恆春鎮公所舉辦「審查核三廠運轉執照換發案說明會」，包括立委、官員、民眾及各團體共百餘人到場參加，有10多人登記上台發言，多反對核三重啟，恆春鎮長尤史經及車城鄉長陳政雄都表示贊成，立委徐富癸

2026澎湖花火節5月4日登場 氣象署7煙火施放處提供預報資訊

2026年澎湖國際海上花火節將於5月4日至8月25日舉行，長達4個月。為讓遊客更能掌握天氣狀況，中央氣象署與澎湖縣政府深化合作，於澎湖設置光學雷達觀測設備。並針對7處煙火施放地點提供氣象預報。

屏東集團婚禮限量30對今起報名 婚禮當天抽日韓蜜月機票

屏東縣政府今年度集團婚禮將在6月7日在屏東縣民公園C倉庫浪漫登場，今年以「囍愛屏東，幸福相守」為主題，今28日上午10時開始報名，限量30對新人，其中一方設籍屏東縣，且在今年2026年3月1日至6月7

獨／全中運爆做白工爭議 高市19名國中生無薪當場地助理

115年全國中等學校運動會爆出勞務爭議，一名家長指控，孩子擔任游泳池場地助理，連續工作5天、每天超過10小時，比賽結束後卻被告知沒有薪水，怒批把學生當免費勞力做白工；校方回應，主辦方認定未滿16歲不能

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。