屏東推家貓登記絕育送禮券 5月1日開跑

為強化家貓源頭管理並提升動物福利，屏東縣政府將自5月1日起，推出帶貓隻完成寵物登記及絕育就可獲得500元超商禮券，藉以建立完善寵物管理制度。

農業部於民國114年1月1日起將貓納入應辦理登記寵物，且給予貓飼主1年緩衝期，今年1月1日起，貓隻未寵物登記，依動物保護法規定處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。依屏東縣政府統計，縣內家貓推估數為4萬8433隻，而家貓登記比率為48.04%、絕育比率為83.33%。

縣府農業處今天新聞稿表示，為強化家貓源頭管理並提升動物福利，推出「家貓登記絕育送好禮」活動，鼓勵飼主為家中貓咪完成寵物登記及絕育措施，可獲得500元超商禮券，盼落實制度建立完善的寵物管理制度，活動在5月1日開跑。

農業處長鄭永裕強調，推動家貓登記與絕育是減少流浪動物、落實飼主責任的重要政策，補助採「先申請、後核發」機制，每名飼主限申請1隻，透過線上表單申請，活動可上屏東縣政府農業處官網查詢。